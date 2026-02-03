Zaloguj się lub Zarejestruj

Spersonalizowane podcasty na konsoli. Sony patentuje nowy pomysł

Patrycja Pietrowska
2026/02/03 20:00
Postacie z gier mają informować graczy.

Sony uzyskało nowy patent. Dokument dotyczy generowanych przez sztuczną inteligencję podcastów, w których rolę prowadzących pełnią postacie znane z gier wideo. Rozwiązanie ma umożliwić tworzenie unikalnych, spersonalizowanych audycji przeznaczonych dla konkretnego gracza, zamiast jednego, identycznego materiału dostępnego dla wszystkich użytkowników.

PlayStation
PlayStation

Sony chce mówić do graczy głosem postaci z gier. Nowy patent zdradza plany

Patent został zgłoszony w lipcu 2024 roku, a przyznany pod koniec stycznia 2026 roku. Nosi tytuł „LLM-Based Generative Podcasts for Gamers” i opisuje problem, który według Sony dotyczy obecnych platform growych. Zgodnie z treścią dokumentu, systemy konsolowe nie oferują obecnie skutecznego sposobu przekazywania graczom dopasowanych informacji o nowościach, wydarzeniach czy zmianach zachodzących na platformie. Proponowane rozwiązanie ma wypełnić tę lukę poprzez dynamicznie generowane treści audio.

Platformy do gier wideo obecnie nie mają możliwości dostarczania graczom unikalnych i precyzyjnie dopasowanych treści, które informowałyby ich o tym, co dzieje się na danej platformie. W tej chwili nie istnieją odpowiednie rozwiązania dla wskazanego problemu technologicznego związanego z systemami komputerowymi.

Zgodnie z opisem, konsola mogłaby informować użytkownika już na ekranie głównym, że dostępny jest jego codzienny, spersonalizowany podcast. Audycja nie byłaby wcześniej nagrana, lecz tworzona na bieżąco w oparciu o dane dotyczące aktywności gracza. System analizowałby między innymi ostatnie sesje rozgrywki, listę znajomych, zdobyte trofea oraz inne zdarzenia na poziomie całej platformy.

GramTV przedstawia:

Kluczowym elementem rozwiązania jest wykorzystanie głosów postaci z gier, w które użytkownik faktycznie gra. Podcast mógłby być prowadzony przez jednego lub dwóch wirtualnych gospodarzy. Patent opisuje również możliwość tworzenia nietypowych interakcji, w których bohaterowie z różnych gier prowadzą ze sobą dialog.

Patent zakłada również szerokie możliwości personalizacji. Gracz mógłby zdecydować, czy chce otrzymywać informacje o grach, które już posiada, rekomendacje nowych tytułów, osiągnięcia znajomych, wskazówki dotyczące rozgrywki czy komunikaty o aktualizacjach oprogramowania. Dokument zaznacza przy tym, że w niektórych sytuacjach podcast może zawierać żart skierowany bezpośrednio do gracza, co ma dodatkowo podkreślać jego indywidualny charakter.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/sony-patents-ai-generated-podcasts-voiced-by-characters-from-its-games/

Tagi:

News
Sony
PlayStation
podcast
patenty
sztuczna inteligencja
AI
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

