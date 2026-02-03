Spersonalizowane podcasty na konsoli. Sony patentuje nowy pomysł

Sony uzyskało nowy patent. Dokument dotyczy generowanych przez sztuczną inteligencję podcastów, w których rolę prowadzących pełnią postacie znane z gier wideo. Rozwiązanie ma umożliwić tworzenie unikalnych, spersonalizowanych audycji przeznaczonych dla konkretnego gracza, zamiast jednego, identycznego materiału dostępnego dla wszystkich użytkowników.

Sony chce mówić do graczy głosem postaci z gier. Nowy patent zdradza plany

Patent został zgłoszony w lipcu 2024 roku, a przyznany pod koniec stycznia 2026 roku. Nosi tytuł „LLM-Based Generative Podcasts for Gamers” i opisuje problem, który według Sony dotyczy obecnych platform growych. Zgodnie z treścią dokumentu, systemy konsolowe nie oferują obecnie skutecznego sposobu przekazywania graczom dopasowanych informacji o nowościach, wydarzeniach czy zmianach zachodzących na platformie. Proponowane rozwiązanie ma wypełnić tę lukę poprzez dynamicznie generowane treści audio.