Spersonalizowane podcasty na konsoli. Sony patentuje nowy pomysł

Sony uzyskało nowy patent. Dokument dotyczy generowanych przez sztuczną inteligencję podcastów, w których rolę prowadzących pełnią postacie znane z gier wideo. Rozwiązanie ma umożliwić tworzenie unikalnych, spersonalizowanych audycji przeznaczonych dla konkretnego gracza, zamiast jednego, identycznego materiału dostępnego dla wszystkich użytkowników.
Sony chce mówić do graczy głosem postaci z gier. Nowy patent zdradza plany
Patent został zgłoszony w lipcu 2024 roku, a przyznany pod koniec stycznia 2026 roku. Nosi tytuł „LLM-Based Generative Podcasts for Gamers” i opisuje problem, który według Sony dotyczy obecnych platform growych. Zgodnie z treścią dokumentu, systemy konsolowe nie oferują obecnie skutecznego sposobu przekazywania graczom dopasowanych informacji o nowościach, wydarzeniach czy zmianach zachodzących na platformie. Proponowane rozwiązanie ma wypełnić tę lukę poprzez dynamicznie generowane treści audio.
Platformy do gier wideo obecnie nie mają możliwości dostarczania graczom unikalnych i precyzyjnie dopasowanych treści, które informowałyby ich o tym, co dzieje się na danej platformie. W tej chwili nie istnieją odpowiednie rozwiązania dla wskazanego problemu technologicznego związanego z systemami komputerowymi.
Zgodnie z opisem, konsola mogłaby informować użytkownika już na ekranie głównym, że dostępny jest jego codzienny, spersonalizowany podcast. Audycja nie byłaby wcześniej nagrana, lecz tworzona na bieżąco w oparciu o dane dotyczące aktywności gracza. System analizowałby między innymi ostatnie sesje rozgrywki, listę znajomych, zdobyte trofea oraz inne zdarzenia na poziomie całej platformy.
GramTV przedstawia:
Kluczowym elementem rozwiązania jest wykorzystanie głosów postaci z gier, w które użytkownik faktycznie gra. Podcast mógłby być prowadzony przez jednego lub dwóch wirtualnych gospodarzy. Patent opisuje również możliwość tworzenia nietypowych interakcji, w których bohaterowie z różnych gier prowadzą ze sobą dialog.
Patent zakłada również szerokie możliwości personalizacji. Gracz mógłby zdecydować, czy chce otrzymywać informacje o grach, które już posiada, rekomendacje nowych tytułów, osiągnięcia znajomych, wskazówki dotyczące rozgrywki czy komunikaty o aktualizacjach oprogramowania. Dokument zaznacza przy tym, że w niektórych sytuacjach podcast może zawierać żart skierowany bezpośrednio do gracza, co ma dodatkowo podkreślać jego indywidualny charakter.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!