Xbox i AI. Nowa CEO z deklaracją w kwestii używania sztucznej inteligencji

Zmiany na szczeblach dyrektorskich wywołały lawinę pytań, co do przyszłości Xboxa. Pytań o tematyce wszelakiej.
Nie będzie jednak zaskoczeniem, że jednym z ciekawszych zagadnień jest sztuczna inteligencja. Szczególnie z uwagi na przeszłość nowej CEO.
Nowa CEO Microsoft Gaming o sztucznej inteligencji
Przypomnijmy, że nową CEO Microsoft Gaming została Asha Sharma. Ta z gigantem z Redmond współpracuje już od dwóch lat, dotychczas jednak zajmowała inne stanowisko. Główną dziedziną jej zainteresowania była właśnie sztuczna inteligencja, a wszystko to w ramach działu CoreAI, którego była prezeską.
Jej poprzednia posada wywołała więc obawy, czy przypadkiem nie przyczyni się do większego zarzucenia wpływu “ludzkiej ręki” na rzecz wytworów AI. Sharma postanowiła w tej sytuacji uspokoić graczy. W rozmowie z Variety nie wykluczyła co prawda korzystania z dobrodziejstw nowej technologii, ale zadeklarowała dbanie o jakość powstałych w ten sposób treści.
Nie ma zgody na złe AI. Już od dawna AI jest częścią gaminu i tak będzie dalej. Branża gier nie potrzebuje nowych silników wzrostu, a wszystkie świetne historie zostały napisane przez ludzi – stwierdziła Sharma.
