Xbox i AI. Nowa CEO z deklaracją w kwestii używania sztucznej inteligencji

Zmiany na szczeblach dyrektorskich wywołały lawinę pytań, co do przyszłości Xboxa. Pytań o tematyce wszelakiej.

Nie będzie jednak zaskoczeniem, że jednym z ciekawszych zagadnień jest sztuczna inteligencja. Szczególnie z uwagi na przeszłość nowej CEO. Nowa CEO Microsoft Gaming o sztucznej inteligencji Przypomnijmy, że nową CEO Microsoft Gaming została Asha Sharma. Ta z gigantem z Redmond współpracuje już od dwóch lat, dotychczas jednak zajmowała inne stanowisko. Główną dziedziną jej zainteresowania była właśnie sztuczna inteligencja, a wszystko to w ramach działu CoreAI, którego była prezeską.

Jej poprzednia posada wywołała więc obawy, czy przypadkiem nie przyczyni się do większego zarzucenia wpływu “ludzkiej ręki” na rzecz wytworów AI. Sharma postanowiła w tej sytuacji uspokoić graczy. W rozmowie z Variety nie wykluczyła co prawda korzystania z dobrodziejstw nowej technologii, ale zadeklarowała dbanie o jakość powstałych w ten sposób treści. Nie ma zgody na złe AI. Już od dawna AI jest częścią gaminu i tak będzie dalej. Branża gier nie potrzebuje nowych silników wzrostu, a wszystkie świetne historie zostały napisane przez ludzi – stwierdziła Sharma.

O nowej CEO sporo się ostatnio mówi, np. w kontekście dania graczom Xboxa nadziei na powrót tytułów na wyłączność. Niemniej same zmiany, do jakich doszło w firmie, wywołały spore poruszenie. I trudno się dziwić, skoro z firmy odszedł Phil Spencer, nie bez powodu uważany za twarz Xboxa. Odejście Spencera na emeryturę to jednak niejedyny ruch, do jakiego doszło na szczeblu dyrektorskim. Poza Microsoftem wylądowała również Sarah Bond, czyli dotychczasowa prezes Xboxa. Z kolei awans na pozycję CCO zaliczył Matt Booty. To on zapewniał niedawno, że pomimo zmian Microsoft nie planuje zwolnień wśród kadry pracowniczej.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

