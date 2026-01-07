Gry na PlayStation będą przechodzić się same? Sony opatentowało prawdziwą rewolucję od AI

Koniec z uciążliwymi etapami, trudnymi zagadkami i wymagającymi bossami. Gra przy użyciu AI pomoże graczom w każdej sytuacji

Sony złożyło patent na technologię, która może znacząco zmienić sposób radzenia sobie z trudnymi momentami w grach. Zgodnie z dokumentacją opisującą system Ghost Player, sztuczna inteligencja miałaby przejmować kontrolę nad postacią gracza wtedy, gdy ten utknie na konkretnym etapie rozgrywki. Rozwiązanie dotyczy gier wydawanych na platformach PlayStation i zakłada dynamiczne wsparcie zamiast klasycznych podpowiedzi. PlayStation może otrzymać funkcję, dzięki której AI pokona za graczy wymagające i trudne etapy Patent został złożony we wrześniu 2024 roku, jednak dopiero teraz opublikowano jego międzynarodowy raport statusowy przez World Intellectual Property Organization. Dokument ujawnia szczegóły działania mechanizmu, który tworzy cyfrowego sobowtóra gracza. Taki duch może zaprezentować sposób rozwiązania zagadki albo całkowicie ukończyć dany fragment gry.

W praktyce oznacza to dwa tryby działania. Pierwszy z nich pełni rolę przewodnika i pokazuje rozwiązanie, po czym oddaje kontrolę użytkownikowi. Drugi tryb przechodzi dany segment samodzielnie, pozwalając graczowi pominąć szczególnie frustrujący moment. Jako przykład wskazywane są gry pokroju Uncharted, w których system mógłby zaprezentować poprawne rozwiązanie zagadki środowiskowej. Mechanizmy ułatwień nie są w grach niczym nowym. Obniżanie poziomu trudności, pomijanie starć czy systemy podpowiedzi od lat pomagają mniej doświadczonym graczom. W ostatnich latach część produkcji Sony była jednak krytykowana za zbyt nachalne wsparcie, czego przykładem bywało God of War Ragnarok, gdzie towarzysze potrafili niemal natychmiast zdradzać rozwiązania zagadek. W przypadku Ghost Playera kluczowa jest inna filozofia działania. Sztuczna inteligencja nie miałaby korzystać z wcześniej zaprogramowanych sekwencji, lecz uczyć się na podstawie istniejących nagrań rozgrywki. Oznacza to bardziej elastyczne i kontekstowe reakcje dopasowane do stylu gry konkretnego użytkownika.

GramTV przedstawia:

Nowy patent wygląda na rozwinięcie funkcji PS5 Game Help, która zadebiutowała wraz z konsolą PlayStation 5. Tamto rozwiązanie oferowało podpowiedzi w formie obrazów i filmów wyświetlanych bez wychodzenia z gry. System zyskał uznanie wśród łowców trofeów, ponieważ eliminował konieczność korzystania z zewnętrznych poradników na telefonie lub komputerze. Warto jednak podkreślić, że sam patent nie oznacza jeszcze wdrożenia technologii do przyszłych gier czy sprzętu. Sony od lat rejestruje wiele pomysłów, które nigdy nie trafiają do masowej produkcji. Jednocześnie asystenci opierający się na sztucznej inteligencji coraz śmielej wchodzą do świata gier. W ubiegłym roku Microsoft zaprezentował Copilot for Gaming, czyli wirtualnego towarzysza zaprojektowanego jako spersonalizowany trener dla graczy. Podczas prezentacji pokazano między innymi sytuację, w której gracz Minecraft pyta, co można zrobić z drewna, a także przykład z Age of Empires 4, gdzie asystent instaluje grę i oferuje krótkie przypomnienie wcześniejszych wydarzeń.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.