Assassin’s Creed: Shadows z nowymi mikropłatnościami. Ubisoft tłumaczy, dlaczego są konieczne

W najnowszej aktualizacji Assassin’s Creed: Shadows pojawiła się świeża zawartość fabularna, ale również kolejny zestaw płatnych kosmetyków. Choć mikropłatności są częścią serii od lat, gracze nie przestają ich krytykować – dlatego tym razem głos zabrał reżyser projektu, Simon Lemay‑Comtois. W rozmowie z IGN tłumaczył, że to właśnie wpływy ze sklepiku zapewniają ciągłe wsparcie, nowe zadania oraz dalsze rozwijanie kluczowych mechanik.

Assassin’s Creed: Shadows – dlaczego mikrop łatności są według tw órców potrzebne

Reżyser podkreśla, że choć mikropłatności nie cieszą się sympatią społeczności, to umożliwiają zespołowi wprowadzanie ambitnych aktualizacji – od poprawy parkouru po rozbudowę wątków dotyczących kultury Isu. Co więcej, część tych elementów nie była pierwotnie planowana i trafiła do gry dopiero po premierze.