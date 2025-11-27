Zaloguj się lub Zarejestruj

Assassin’s Creed: Shadows z nowymi mikropłatnościami. Ubisoft tłumaczy, dlaczego są konieczne

Mikołaj Berlik
2025/11/27 12:15
1
0

Twórcy twierdzą, że to element niezbędny do dalszego rozwoju gry.

W najnowszej aktualizacji Assassin’s Creed: Shadows pojawiła się świeża zawartość fabularna, ale również kolejny zestaw płatnych kosmetyków. Choć mikropłatności są częścią serii od lat, gracze nie przestają ich krytykować – dlatego tym razem głos zabrał reżyser projektu, Simon LemayComtois. W rozmowie z IGN tłumaczył, że to właśnie wpływy ze sklepiku zapewniają ciągłe wsparcie, nowe zadania oraz dalsze rozwijanie kluczowych mechanik.

Assassin’s Creed: Shadows

Assassin’s Creed: Shadows – dlaczego mikropłatności są według twórców potrzebne

Reżyser podkreśla, że choć mikropłatności nie cieszą się sympatią społeczności, to umożliwiają zespołowi wprowadzanie ambitnych aktualizacji – od poprawy parkouru po rozbudowę wątków dotyczących kultury Isu. Co więcej, część tych elementów nie była pierwotnie planowana i trafiła do gry dopiero po premierze.

Mikropłatności, mimo całej krytyki, pozwalają nam tworzyć zadania związane z Isu, questy, aktualizacje parkouru i wszystko inne.

GramTV przedstawia:

Dla porównania, ostatni duży patch do Assassin’s Creed: Mirage – darmowy „Valley of Memory” – został przyjęty znacznie lepiej niż aktualizacja Shadows, co ponownie podgrzało dyskusję o modelu wsparcia serii. Mimo kontrowersji, tegoroczna odsłona pomogła marce spełnić finansowe prognozy wydawcy.

Przypomnijmy, że Assassin’s Creed: Shadows jest dostępne na PC, Xbox Series X/S oraz PlayStation 5. Gracze niezbyt przyjaźnie podeszli do informacji o najnowszej kolaboracji między uniwersum Assassin’s Creed oraz Attack on Titan.

Mikołaj Berlik
Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 12:53

Taaaaa... Międzyczasie CDPR do poprawiania CP jakoś nie potrzebował mikropłatności. Też żadnych nie widziałem jak Larian łatał i rozwijał Baldur's Gate 3. 

Jak dla mnie to zwykła głupia wymówka. Dodatkowo nie wiem po co się tłumacza. To nie jest tak że dodali mikropłatności. Już tam były. Po prostu jest ich więcej. Nie wiem ile osób w ogóle zauważyło. 




