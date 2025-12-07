Where Winds Meet w grudniu pełne akcji. Everstone ujawnia nowości

Where Winds Meet spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony graczy. Produkcja free to play przyciągnęła 9 milionów graczy w dwa tygodnie. Studio Everstone ma bardzo ambitne plany dotyczące gry, co potwierdza nowo ujawniona roadmapa zawartości, która ma trafić do produkcji w grudniu 2025 roku.

Everstone ujawnia roadmapę grudniowych nowości w Where Winds Meet

Studio Everstone opublikowało w mediach społecznościowych szczegółowy plan rozwoju na cały grudzień 2025 roku, rozpisany na poszczególne tygodnie. Już w pierwszym tygodniu grudnia wprowadzono do gry dwie dodatkowe misje Jianghu Legacy: „Twelve Years of Feuds” oraz „An Unholy Prophecy”.