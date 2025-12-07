Zaloguj się lub Zarejestruj

Where Winds Meet w grudniu pełne akcji. Everstone ujawnia nowości

Patrycja Pietrowska
2025/12/07 18:00
Grudniowy kalendarz pełen atrakcji w Where Winds Meet.

Where Winds Meet spotkało się z dużym zainteresowaniem ze strony graczy. Produkcja free to play przyciągnęła 9 milionów graczy w dwa tygodnie. Studio Everstone ma bardzo ambitne plany dotyczące gry, co potwierdza nowo ujawniona roadmapa zawartości, która ma trafić do produkcji w grudniu 2025 roku.

Where Winds Meet
Where Winds Meet

Everstone ujawnia roadmapę grudniowych nowości w Where Winds Meet

Studio Everstone opublikowało w mediach społecznościowych szczegółowy plan rozwoju na cały grudzień 2025 roku, rozpisany na poszczególne tygodnie. Już w pierwszym tygodniu grudnia wprowadzono do gry dwie dodatkowe misje Jianghu Legacy: „Twelve Years of Feuds” oraz „An Unholy Prophecy”.

Od 11 grudnia Where Winds Meet oficjalnie zadebiutuje na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS, co poszerzy grono odbiorców i zapewni nową formę rozgrywki. Drugi tydzień miesiąca przyniesie również debiut nowej strefy o nazwie Roaring Sands, zlokalizowanej w regionie Kiang. Nowa strefa będzie stanowić tło dla kolejnego wyzwania – walki z bossem River Master.

Wysiłki Everstone w zakresie rozszerzania zawartości nie ustają, a trzeci i czwarty tydzień grudnia przyniosą kolejne nowości. Od 21 grudnia gracze będą mogli wziąć udział w Scarlet Shock Sword Trial. Tego samego dnia wystartuje również nowa aktywność Hero's Realm o nazwie Blazing Gale Dance, która ma formę rajdu w trybie kooperacji dla 10 graczy. Kalendarz treści na grudzień zamknie się 30 grudnia, kiedy to gracze będą mogli wziąć udział w specjalnym Festiwalu Fajerwerków, mającym na celu uczczenie końca roku.

Where Winds Meet to pełne rozmachu przygodowe RPG akcji zachwycające otwartym światem utrzymanym w estetyce wuxia. Historia rozgrywa się w X wieku w Chinach podczas burzliwego okresu znanego jako Pięć Dynastii i Dziesięć Królestw. Gracz wciela się w rolę młodego mistrza miecza, który wyrusza w podróż mającą na celu rozwikłanie zagadki jego tożsamości.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Where Winds Meet zadebiutowało 14 listopada 2025 roku. Gra dostępna jest bezpłatnie.

Źródło:https://gamerant.com/where-winds-meet-content-roadmap-december-2025/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

