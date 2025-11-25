Assassin’s Creed Shadows zaskakuje współpracą. Fani Attack on Titan mają powód do powrotu

Centralnym elementem tej nietypowej aktualizacji jest Naoe, która otrzyma zestaw przedmiotów inspirowany postacią Mikasy Ackermann, włączając w to dedykowany strój oraz uzbrojenie. Jednak to nie koniec nowości, ponieważ kolaboracja ta przynosi ze sobą pełnoprawną misję. Zadanie wymaga, aby Naoe i Yasuke wyruszyli na wyprawę do niebezpiecznej lokacji określanej mianem kryształowej jaskini. Miejsce to charakteryzuje się znaczną wysokością i jest pełne zagrożeń. Misją bohaterów jest zbadanie tam „przerażającego eksperymentu”.

Assassin’s Creed Mirage otrzymało niedawno darmowe DLC . Valley of Memory wprowadziło sześć godzin dodatkowej rozgrywki i sporo usprawnień. Tymczasem ostatnia część serii, Assassin’s Creed Shadows, doczekała się zaskakującej współpracy z popularną franczyzą Attack on Titan.

Ponadto, w ramach aktualizacji, ukaże się szereg nowych umiejętności dla głównych bohaterów. Yasuke, postać znana dotąd z brutalnej siły, w końcu zostanie wyposażony w nieśmiercionośne skrytobójcze obezwładnienia. Naoe otrzyma własną wersję umiejętności War Kick, która jest charakterystyczna dla Yasuke. Gracze będą mieli również do rozwiązania nową zagadkę środowiskową, która, jak sugeruje Ubisoft, może zawierać odpowiedzi na liczne pytania, które społeczność zadaje od dłuższego czasu.

Nowe zadanie Ataku Tytanów pojawi się w Assassin's Creed Shadows 25 listopada! Głęboko w enigmatycznej kryształowej jaskini, przerażający eksperyment może uwolnić potwornego wroga. Czy Naoe i Yasuke przetrwają to, co czyha w głębinach? – czytamy w opisie zwiastuna współpracy.

Co więcej, w listopadowej aktualizacji pojawi się nowa, „humorystyczna” misja, zatytułowana „A Puzzlement”, koncentrująca się na dawnych przeciwnikach. Warto również wspomnieć, że w okresie świątecznym Ubisoft planuje udostępnić graczom pewne „darmowe dodatki”.

Na zakończenie przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutowało 20 marca 2025 roku. Produkcja Ubisoftu trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Assassin's Creed Shadows - wychodząc z cienia….