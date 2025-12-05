Zaloguj się lub Zarejestruj

Romeo is a Dead Man z datą premiery. Nowy zwiastun zapowiada szaloną przygodę

Mikołaj Ciesielski
2025/12/05 19:15
Wiemy, kiedy nowa gra akcji Grasshopper Manufacture zadebiutuje na rynku.

W trakcie czerwcowego State of Play otrzymaliśmy zapowiedź Romeo is a Dead Man, czyli dynamicznej i brutalnej gry akcji od Grasshopper Manufacture. Wówczas informowano, że wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku w 2026 roku. Teraz natomiast otrzymaliśmy dokładną datę premiery nowej produkcji twórców serii No More Heroes.

Romeo is a Dead Man
Romeo is a Dead Man

Nowy zwiastun Romeo is a Dead Man ujawnia datę premiery gry

Zgodnie z przekazanymi informacjami Romeo is a Dead Man zadebiutuje na rynku 11 lutego 2026 roku. Wraz z datą premiery w sieci pojawił się też nowy zwiastun nadchodzącej produkcji Grasshopper Manufacture. Wspomniany trailer zapowiada, że gracze mogą liczyć na szaloną i pełną brutalnych starć przygodę.

W Romeo is a Dead Man wcielą się w tytułowego Romeo, który w ostatnim momencie został uratowany przed śmiercią przez paradoks czasowy. Bohater staje się agentem do FBI do spraw czasoprzestrzeni i wyposażony w potężną maskę o nazwie Dead Ger rusza ścigać najgroźniejszych uciekinierów z zakrzywionej rzeczywistości. W trakcie swojej misji Romeo spróbuje również odnaleźć swoją dziewczynę Juliet, która zaginęła w tajemniczych okolicznościach.

Na koniec przypomnijmy, że Romeo is a Dead Man zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Rzućcie okiem na najnowszy zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie sięgnąć po nadchodzącą produkcję Grasshopper Manufacture.

Źródło:https://www.gamespress.com/en-GB/ROMEO-IS-A-DEAD-MAN-Set-to-Shatter-Space-Time-on-PC-and-Consoles-11th-

