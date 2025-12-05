Romeo is a Dead Man z datą premiery. Nowy zwiastun zapowiada szaloną przygodę

W trakcie czerwcowego State of Play otrzymaliśmy zapowiedź Romeo is a Dead Man, czyli dynamicznej i brutalnej gry akcji od Grasshopper Manufacture. Wówczas informowano, że wspomniany tytuł zadebiutuje na rynku w 2026 roku. Teraz natomiast otrzymaliśmy dokładną datę premiery nowej produkcji twórców serii No More Heroes.

Nowy zwiastun Romeo is a Dead Man ujawnia datę premiery gry

Zgodnie z przekazanymi informacjami Romeo is a Dead Man zadebiutuje na rynku 11 lutego 2026 roku. Wraz z datą premiery w sieci pojawił się też nowy zwiastun nadchodzącej produkcji Grasshopper Manufacture. Wspomniany trailer zapowiada, że gracze mogą liczyć na szaloną i pełną brutalnych starć przygodę.