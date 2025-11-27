Zaloguj się lub Zarejestruj

„Abominacja”. Gracze krytykują crossover Attack on Titan i Assassin's Creed Shadows

Patrycja Pietrowska
2025/11/27 12:00
Fani ostro o misji Attack on Titan w Assassin’s Creed Shadows.

Niedawno informowaliśmy o zaskakującej współpracy – Assassin’s Creed Shadows połączyło bowiem siły z Attack on Titan. Okazuje się jednak, że wielu graczy wyraża swoje niezadowolenie związane z questem dodanym do gry.

Assassin’s Creed Shadows x Attack On Titan
Assassin’s Creed Shadows x Attack On Titan

Assassin’s Creed Shadows pod ostrzałem. Gracze nazywają crossover z Attack on Titan „abominacją”

Społeczność nie szczędziła ostrych słów, określając kolaborację mianem „abominacji” lub sugerując, że wygląda ona na „projekt sztucznej inteligencji” lub „amatorski”. Jednym z głównych powodów krytyki jest niska jakość wykonania; animacje wielu postaci w grze są sztywne i brakuje im życia. Co więcej, sam Tytan, z którym mierzy się gracz, jest niepokojąco sztuczny.

Bardzo rozczarowujący dla graczy okazał się również fakt, że w samej misji nie dochodzi do walki z Tytanem. Zamiast tego, zadanie polega na konieczności ucieczki przed potworem, który ściga postać gracza przez system jaskiń. Sytuację pogarsza problem z nagrodami, co irytuje fanów.

Okazuje się, że stroje związane z Attack on Titan, na które najbardziej liczyli fani, nie są do zdobycia poprzez rozgrywkę. Zamiast tego, po wykonaniu zadania, Ubisoft informuje graczy, że muszą je nabyć w sklepie w grze. Dodatkowo, kolaboracja jest ograniczona czasowo, co stanowi kolejny powód do narzekań; wydarzenie zniknie 22 grudnia.

Nowe zadanie Ataku Tytanów pojawi się w Assassin's Creed Shadows 25 listopada! Głęboko w enigmatycznej kryształowej jaskini, przerażający eksperyment może uwolnić potwornego wroga. Czy Naoe i Yasuke przetrwają to, co czyha w głębinach? – czytamy w opisie zwiastuna współpracy.

Na zakończenie przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutowało 20 marca 2025 roku. Produkcja Ubisoftu trafiła na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: Recenzja Assassin's Creed Shadows - wychodząc z cienia….

Źródło:https://www.thegamer.com/assassins-creed-shadows-fans-hate-attack-on-titan-collab/

News
Ubisoft
kontrowersje
Attack on Titan
cross-over
kolaboracja
współpraca
Assassin's Creed Shadows
Assassin's Creed
​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:44
wolff01 napisał:

Dla tych co dalej twierdzą że ta firma to nie jest już tylko mem a AC: Shadows to "znakomita" gra ze świetną sprzedażą.

Nie oszukujmy się, ich crossovery zawsze wychodziły kiepsko (np: ten z FF XV w AC: Origins), ale to tutaj to klasa sama w sobie :D

wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 12:06

Dla tych co dalej twierdzą że ta firma to nie jest już tylko mem a AC: Shadows to "znakomita" gra ze świetną sprzedażą.

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 12:02

Moje oczy!




