„Abominacja”. Gracze krytykują crossover Attack on Titan i Assassin's Creed Shadows

Assassin’s Creed Shadows pod ostrzałem. Gracze nazywają crossover z Attack on Titan „abominacją”
Społeczność nie szczędziła ostrych słów, określając kolaborację mianem „abominacji” lub sugerując, że wygląda ona na „projekt sztucznej inteligencji” lub „amatorski”. Jednym z głównych powodów krytyki jest niska jakość wykonania; animacje wielu postaci w grze są sztywne i brakuje im życia. Co więcej, sam Tytan, z którym mierzy się gracz, jest niepokojąco sztuczny.
Bardzo rozczarowujący dla graczy okazał się również fakt, że w samej misji nie dochodzi do walki z Tytanem. Zamiast tego, zadanie polega na konieczności ucieczki przed potworem, który ściga postać gracza przez system jaskiń. Sytuację pogarsza problem z nagrodami, co irytuje fanów.
Okazuje się, że stroje związane z Attack on Titan, na które najbardziej liczyli fani, nie są do zdobycia poprzez rozgrywkę. Zamiast tego, po wykonaniu zadania, Ubisoft informuje graczy, że muszą je nabyć w sklepie w grze. Dodatkowo, kolaboracja jest ograniczona czasowo, co stanowi kolejny powód do narzekań; wydarzenie zniknie 22 grudnia.
Nowe zadanie Ataku Tytanów pojawi się w Assassin's Creed Shadows 25 listopada! Głęboko w enigmatycznej kryształowej jaskini, przerażający eksperyment może uwolnić potwornego wroga. Czy Naoe i Yasuke przetrwają to, co czyha w głębinach? – czytamy w opisie zwiastuna współpracy.