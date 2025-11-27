„Abominacja”. Gracze krytykują crossover Attack on Titan i Assassin's Creed Shadows

Niedawno informowaliśmy o zaskakującej współpracy – Assassin’s Creed Shadows połączyło bowiem siły z Attack on Titan. Okazuje się jednak, że wielu graczy wyraża swoje niezadowolenie związane z questem dodanym do gry.

Assassin’s Creed Shadows pod ostrzałem. Gracze nazywają crossover z Attack on Titan „abominacją”

Społeczność nie szczędziła ostrych słów, określając kolaborację mianem „abominacji” lub sugerując, że wygląda ona na „projekt sztucznej inteligencji” lub „amatorski”. Jednym z głównych powodów krytyki jest niska jakość wykonania; animacje wielu postaci w grze są sztywne i brakuje im życia. Co więcej, sam Tytan, z którym mierzy się gracz, jest niepokojąco sztuczny.