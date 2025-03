Recenzja Assassin's Creed Shadows - wychodząc z cienia...

No to dotarliśmy do momentu, w którym recenzję Assassin’s Creed Shadows możecie przeczytać. Pomyślałem, że w tym miejscu zrobię pewnego rodzaju odejście od dotychczasowej formuły pisania takich tekstów na gramie z bardzo prostego powodu – z wielu powodów jest to jedna z najtrudniejszych recenzji, które przyszło mi napisać w ostatnich latach. Niekoniecznie ze względu na to, że gra była wybitnie trudna do pokonania, bo wcale nie była.

Powiedzieć bowiem, że Assassin’s Creed Shadows jest dla wielu graczy tytułem wywołującym ogromne emocje to tak jak nic nie powiedzieć. Jedni będą mówili, iż jest to wina aktualnych trendów w grach, a drudzy, że jest to wina momentami dość nietrafionego marketingu oraz niekoniecznie pozytywnego rozgłosu w wielu kwestiach przed premierą. Innym tematem jest natomiast fakt, że Assassin’s Creed Shadows jako gra jest uznawana jako „być albo nie być” dla Ubisoftu. Tytuł, który po wielu różnych problemach jest pewnego rodzaju ostatnim bastionem, od którego zależy wiele w kontekście przyszłości francuskiego producenta. Dlatego też i odpowiedzialność wisząca nad ocenami jest chyba większa niż kiedykolwiek na przestrzeni ostatnich lat w branży biorąc pod uwagę to, jak potrafią reagować na nie akcjonariusze. Podobnie jak to, że dyskusja na temat ocen jako takich w społeczności graczy również będzie zażarta.

Jedyne, co mogę zrobić to wziąć tych kilka kartek wirtualnego papieru i powiedzieć jak widzę to ze swojej perspektywy. Niekoniecznie fana Asasyna, ponieważ w przypadku tej serii trafiały do mnie tylko niektóre jej odsłony głównie ze względu na miejsce akcji czy bohaterów. Dlatego tez z przyjemnością ogrywałem “trylogię Ezio” czy przygody Kassandry w Assassin’s Creed Odyssey… ale za to niekoniecznie trafił do mnie uwielbiany przez wszystkich Assassin’s Creed: Black Flag czy mocno rozciągnięta do granic możliwości Assassin’s Creed Valhalla.

I teraz podstawowe pytanie – to jak to z tym Assassin’s Creed Shadows jest?

Odpowiadam więc, że tak jak z poprzednimi grami z serii w ostatnich latach, czyli dość stabilnie jak na te “duże Asasyny” przystało. Co prawda kilka rzeczy mi nie leżało w tej całej układance, ale sam w pewnym momencie poczułem, iż szukam błędów na siłę tylko po to, aby stanąć na środku i krzyknąć do wszystkich: „Are you not entertained?”.

Najlepsze są takie melodie, które już znamy…

Prawda jest taka, że myśląc o „Asasynie w Japonii” dawno temu mieliśmy prawdopododobnie inne wyobrażenie takiej gry niż dziś, gdy jesteśmy już jakiś czas po Ghost of Tsushima. I wcale mnie również nie dziwi fakt, że wielu graczy porównuję Assassin’s Creed Shadows do produkcji Sucker Punch – czego by nie mówić pod względem jakości, zrozumienia tematu oraz historii to jedna z najlepszych gier na PlayStation w ostatnich latach.

Dlatego też nieco klasyczne podejście do fabuły w Asasynach dla niektórych nie będzie czymś, co mogłoby w jakimś stopniu zadowolić wymagających dość skomplikowanych charakterów oraz budowania plot twistów. Ot bowiem o ile pewne wydarzenia z okresu feudalnej Japonii, na których opiera się Assassin’s Creed Shadows oraz wplecenie w to wszystko wątków dobrze znanych z poprzednich gier to w miarę prosty koncept wpisujący się w coś, co można byłoby śmiało nazwać fikcją historyczną jak to zawsze w tej serii bywało. Dodając do tego cały czas pojawiający motyw mieszającego w tym wszystkim Abstergo, to można mieć wrażenie, iż pewne elementy tych historii są stworzone inaczej w zgodzie z pewnym lore tego świata – a bo tutaj coś źle się zsynchronizowało, a tutaj brakuje danych. Nic, czego w przypadku tej serii nie pojawiało się w różnym stopniu biorąc pod uwagę również fakt wykorzystania pewnych legend i mitów z danego okresu w budowaniu świata. Dlatego też sam fakt tego, że Yasuke pojawia się w Assassin’s Creed Shadows w tej czy innej formie mnie nie szokuje i nawet jeśli ktoś bardzo tego potrzebuje, to granie nim można ograniczyć do minimum związanego z kilkoma fabularnymi etapami, które tego wymagają.

Wracając jednak do pewnych połączeń na linii wydarzenia historyczne oraz to, co w Asasynie zawsze było, to pomysł wykorzystnaia ostatnich chwil panowania Ody Nobunagi oraz utworzenia się pewnej grupy chcącej przejąć władzę nad regionem jest odważny. W związku z tym zarówno Naoe jak i Yasuke mając własne cele do osiągnięcia po dość długim prologu. Ta pierwsza oprócz zemsty w imię ludu zamieszkującego region Iga musi dowiedzieć się o co chodzi z tymi Asasynami oraz załatwić sprawę grupy zwanej Shinbakufu, a ten drugi z kolei poszukuje zemsty na tych, którzy dopuścili się zdrady w szeregach Nobunagi i nie tylko. Niby cele wspólne, ale w jaki sposób dojdzie do współpracy bohaterów, to temat na nieco głębszą i spoilerową analizę. Zwłaszcza, że bierze w tym wydarzeniu kilku innych bohaterów. Nie mniej jednak na szczęście o tej drobnej głupotce fabularnej idzie zapomnieć w dalszych etapach zabawy przyjmując, że aż tak głębokich rysów charakterów niektórych bohaterów oraz zachowań w Asasynach nigdy nie było. W przypadku Shadows wypada to dość przyzwoicie (tym bardziej, gdy zakończymy wątki Naoe i Yasuke), choć pewne twisty łatwo było zauważyć z daleka, jeśli jest się weteranem serii.

Tak właściwie zaczyna się główny wątek Assassin’s Creed Shadows, który biorąc pod uwagę ostatnie odsłony jest wręcz klasyczny do bólu. Mówię o tym nie bez przyczyny, ponieważ z czasem wraz z mijającymi godzinami odkrywamy kolejne kręgi wpływów, a co za tym idzie zadania do wykonania. Do tego stopnia, że nawet pod koniec głównego wątku powiedziałem: „To jeszcze jeden?!”. Zostawiając kompletnie z tyłu wszelkie zadania poboczne, na które czasami się natrafia, to patrząc z daleka na listę celów… można się przestraszyć. Tym bardziej, że część z nich można załatwić klasycznie zabijając daną osobę, a część można wykonać tak, aby oszczędzić nieszczęśnika. Jak tego dokonać? A to już kwestia czy słuchamy dobrze rozmów miejscowej ludności czy znaleźliśmy informacje, które nam w tym pomogą.

I tutaj wchodzi do gry nowy system związany z poszukiwaniem zadań na mapie świata Assassin’s Creed Shadows, który daje nam wskazówki związane z tym, gdzie znajduje się dany cel, a my musimy na ich podstawie znaleźć dane miejsce. Na papierze jest to ciekawy eksperyment dla tych, którzy mają dość przemieszczania się z punktu A do B, a lubią eksplorację. Z drugiej strony muszę jednak przyznać, że gdybym dostawał jeden grosz za każdym razem, gdy miałem wrażenie, iż opis kierunkowo nie zgadzał się ze stanem faktycznym… to miałbym kilka groszy więcej. Zwłaszcza, że wykorzystując zwiadowców do skanowania mapy również te punkty pojawiały się nie tam, gdzie pierwotnie zamysł twórców był. Na szczęście ten system można wyłączyć w opcjach rozgrywki, a co do odnajdowania samych zadań to z czasem przyzwyczajenia robią swoje i odnajdowanie tych punktów przychodzi zdecydowanie łatwiej. Nie mniej jednak chyba lepszy ten system niż latanie ptakiem o osiedlu, prawda?

Pętla w Animusie, czyli odhaczanie zadań w wirtualnym Excelu…

Najciekawsze w przypadku Assassin’s Creed Shadows jest to, że tzw. gameplay loop nie zmienił się jakoś drastycznie w porównaniu do poprzednich odsłon serii. Nieco nakreśliłem już ten temat w poprzednim fragmencie recenzji w związku z głównym wątkiem fabularnym, ale idąc tak krok po kroku można powiedzieć wprost – za dużo tutaj się nie zmieniło.

Czy to dobrze? Z pewnością dla fanów Asasyna, ponieważ odnajdą się tutaj właściwie jak w domu robiąc bardzo podobne czynności w ramach zadań głównych pobocznych i kompletnie opcjonalnych. To, na co można ewentualnie narzekać to fakt, że ponownie momentami niektóre z zadań są błyskawicznymi questami. Dlatego też jeśli spojrzymy sobie na całą tablicę zadań, to o wiele łatwiej jest rozeznać się, które z tych zadań są rzeczywiście dłuższymi historiami. Dodatkowo w wykupowanych przez gracza kryjówkach możemy wykonywać dodatkowe zlecenia pozwalające na zdobywanie surowców (do rozbudowy naszej bazy czy też ulepszania ekwipunku) oraz pieniędzy. Nie są to jakieś przesadnie trudne rzeczy do wykonania, a korzyści płynące z tych zadań mocno ułatwiają rozgrywkę, także warto raz na jakiś czas wyruszyć na polowanie.

Jednakże ponownie wraca tutaj problem związany ze sztucznym powstrzymywaniem gracza poziomami postaci oraz ekwipunku, który objawia się najbardziej w przypadku wykonywania zadań z Animusa. Te w odróżnieniu od zadań zlecanych przez bohaterów ze świata gry są czymś w rodzaju „błędu w systemie”, które nasz bohater musi załatwić. Za ich wykonanie otrzymujemy fragmenty danych, dzięki którym zdobywamy nagrody… z czegoś, co w teorii można nazwać przepustką sezonową, ale nią tak naprawdę nie jest. Bardziej można go nazwać zewnętrznym paskiem z nagrodami, który pozwala na zdobycie specjalnego ekwipunku, surowców skracających drogę do ulepszania takowego czy specjalną walutę w grze pozwalającą na wykupienie specjalnego ekwipunku czy dodatków wizualnych.

Czy skraca to jakoś szczególnie grind? Niekoniecznie, choć niektóre pancerze mogą mieć specjalne atrybuty, które mogą pasować do odpowiednich buildów np. pod zabójstwa wykonywane z wysokości. Nie zmienia to jednak faktu, że kilka razy sam z siebie zwyczajnie eksplorowałem teren, szukałem surowców i rabowałem zamki w poszukiwaniu czy to lepszego ekwipunku, czy to wyższego poziomu. Koniec końców i tak dochodzimy do tego, iż patrząc na listę zadań widzimy którzy przeciwnicy są w naszym zasięgu, a którzy będą prawdopodobnie po zdobyciu ekwipunku za ich pokonanie. Na szczęście możemy go również ulepszać w ramach kuźni w naszej bazie lub szukać czegoś u handlarzy, choć przyznam – często jak już coś u nich kupowałem, to bardziej od strony prezencji niż użyteczności bojowej. Tak czy inaczej początek jest dość… wymagający, jeśli można to tak podsumować. Zanim to wszystko się rozkręci, a zasady zabawy oraz pozyskiwania zasobów będą dobrze znane, to trzeba przyjąć po prostu warunki pola gry i spokojnie działać. Przyjdzie bowiem taki moment, w którym tych surowców będzie zbyt wiele i nie będzie wiadomo na co tak naprawdę je spożytkować.

Tutaj również wchodzą jeszcze dwie kwestie. Pierwszą z nich to fakt, iż bardzo łatwo jest zapomnieć o drugiej postaci, którą gramy zdecydowanie mniej. W moim przypadku dochodziło do momentów, w których Yasuke był dobrych kilka poziomów za Naoe pod względem ekwipunku i o ile statystyki życia, ataku czy też rozłożenie punktów umiejętności wyrównywały to i owo, to czuć było, że brak mocniejszego sprzętu przeszkadza. Inną kwestią jest fakt, że aby nasi bohaterowie mieli o wiele więcej umiejętności względem drzewek, to musimy podbić poziomy mistrzostwa… a te zdobywamy zdobywając punkty mistrzostwa.

I to jest prawdopodobnie ten moment, który nie ukrywam uznaję za największy minus, czyli czyszczenie tych pojedynczych, pomarańczowych punktów zbierając zwoje w miejscówkach czy też pokonując różne zadania np. ścieżki asasynów czy modląc się w świątyniach. Jest to na tyle żmudne i pochłaniające czas, że właściwie o ile rozumiem wprowadzenie tych elementów w rozgrywce (bo wypada, aby gracze więcej czasu spędzili z tytułem), to zdecydowanie przyjemniejszym byłoby połączenie tego z zadaniami Naoe i Yasuke oraz poszukiwaniami drogi Asasyna oraz Wojownika. A tak kolejny element do czyszczenia na mapie i to ten, który się niewiarygodnie przydaje, bo rozwijanie kolejnych umiejętności w ramach poszczególnych drzewek w późniejszych etapach gry jest na wagę złota.