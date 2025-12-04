The God Slayer zaprezentowane. Nowe RPG twórców My Time at Portia robi wrażenie

Twórcy My Time at Portia i My Time at Sandrock od jakiegoś czasu pracują nad produkcją niezwiązana ze wspomnianą serią. Wspominamy o tym, ponieważ w końcu zdecydowali się podzielić nowymi materiałami i szczegółami na temat swojego kolejnego dzieła. Udostępnione ujęcia i informacje dają nadzieję, że The God Slayer będzie tytułem, obok którego żaden fan RPG nie przejdzie obojętnie.

Twórcy serii My Time at Portia prezentują nowe RPG. The God Slayer przeniesie graczy do steampunkowej metropolii

Zgodnie z przekazanymi informacjami w The God Slayer gracze trafią do „inspirowanej Wschodem metropolii steampunkowej”, która rządzona jest przez bogów. To właśnie oni stworzyli ludzkość, która miała kultywować energię zwaną „Qi” podtrzymującą ich przy życiu. Część ludzi nauczyła się jednak wykorzystywać wspomnianą moc do własnych celów i opanować moce żywiołów.