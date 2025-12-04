The God Slayer zaprezentowane. Nowe RPG twórców My Time at Portia robi wrażenie

Chińskie studio Pathea Games pokazało nowe materiały z rozgrywającego się w steampunkowej metropolii RPG.
Twórcy My Time at Portia i My Time at Sandrock od jakiegoś czasu pracują nad produkcją niezwiązana ze wspomnianą serią. Wspominamy o tym, ponieważ w końcu zdecydowali się podzielić nowymi materiałami i szczegółami na temat swojego kolejnego dzieła. Udostępnione ujęcia i informacje dają nadzieję, że The God Slayer będzie tytułem, obok którego żaden fan RPG nie przejdzie obojętnie.
Twórcy serii My Time at Portia prezentują nowe RPG. The God Slayer przeniesie graczy do steampunkowej metropolii
Zgodnie z przekazanymi informacjami w The God Slayer gracze trafią do „inspirowanej Wschodem metropolii steampunkowej”, która rządzona jest przez bogów. To właśnie oni stworzyli ludzkość, która miała kultywować energię zwaną „Qi” podtrzymującą ich przy życiu. Część ludzi nauczyła się jednak wykorzystywać wspomnianą moc do własnych celów i opanować moce żywiołów.
Bogowie się wściekli i podbili najpotężniejsze w krainie Królestwo Zhou, zabijając jednej nocy króla oraz wszystkich, którzy nauczyli się kontrolować Qi. W trakcie rozgrywki użytkownicy wcielą się natomiast w Chenga, którego rodzina została brutalnie zamordowana przez wspomniane bóstwa. Użytkownicy będą towarzyszyć bohaterowi w próbie pomszczenia bliskich i uratowania ludu przed zagładą.
W The God Slayer nie zabraknie oczywiście eksploracji steampunkowej metropolii, w której „nieliczni szczęśliwcy z wyższej klasy” mogą cieszyć się wygodami i najnowszą technologią. System walki ma natomiast opierać się na żywiołach, których połączenia pozwolą tworzyć efektowne ataki. Trzeba przyznać, że całość zapowiada się naprawdę interesująco.
Na koniec warto dodać, że The God Slayer powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Nowe RPG twórców My Time at Portia i My Time at Sandrock ma zadebiutować na rynku w 2027 roku. Tymczasem rzućcie okiem na materiały udostępnione przez deweloperów ze studia Pathea Games.
