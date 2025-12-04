Otwarta beta PIONER dostępna na Steam. Jest też nowy zwiastun MMO

Pod koniec listopada poznaliśmy datę premiery gry PIONER. Nadchodząca gra z gatunku postapokaliptycznych MMO, ponownie udostępniła otwartą betę, która potrwa do 9 grudnia. Ten etap testów ma kluczowe znaczenie dla studia GFA Games, ponieważ pozwala na optymalizację tytułu przed jego ostateczną premierą we wczesnym dostępie, zaplanowaną na 16 grudnia.

Otwarta beta PIONER już trwa. Gracze mają czas tylko do 9 grudnia

Wznowienie otwartej bety zbiegło się w czasie z publikacją zupełnie nowego zwiastuna, który koncentruje się na przedstawieniu scenerii gry – zrujnowanej wyspy Tartarus. Tytuł ten obiecuje intensywną akcję w klimacie końca świata, osadzoną w estetyce ery sowieckiej.