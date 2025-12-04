Otwarta beta PIONER dostępna na Steam. Jest też nowy zwiastun MMO

Zainteresowani mogą sprawdzić tytuł inspirowany serią STALKER.
Pod koniec listopada poznaliśmy datę premiery gry PIONER. Nadchodząca gra z gatunku postapokaliptycznych MMO, ponownie udostępniła otwartą betę, która potrwa do 9 grudnia. Ten etap testów ma kluczowe znaczenie dla studia GFA Games, ponieważ pozwala na optymalizację tytułu przed jego ostateczną premierą we wczesnym dostępie, zaplanowaną na 16 grudnia.
Otwarta beta PIONER już trwa. Gracze mają czas tylko do 9 grudnia
Wznowienie otwartej bety zbiegło się w czasie z publikacją zupełnie nowego zwiastuna, który koncentruje się na przedstawieniu scenerii gry – zrujnowanej wyspy Tartarus. Tytuł ten obiecuje intensywną akcję w klimacie końca świata, osadzoną w estetyce ery sowieckiej.
Wydanie PIONER jest już bardzo bliskie, jednak gracze, którzy nie chcą czekać, mają możliwość natychmiastowego wypróbowania gry. Wystarczy, że zainstalują otwartą betę dostępną wyłącznie na platformie Steam.
Fani serii STALKER z pewnością dostrzegą podobieństwa między obiema grami, co jest częściowo zrozumiałe, biorąc pod uwagę, że w rozwój PIONER zaangażowani byli deweloperzy związani z STALKEREM. W PIONER gracze są zmuszeni między innymi do radzenia sobie z anomaliami, które mogą zostać wykryte za pomocą specjalnego skanera.
PIONER to pierwszoosobowa strzelanka MMO z otwartym światem, osadzona w mrocznej alternatywnej rzeczywistości. Akcja rozgrywa się na opuszczonej postapokaliptycznej wyspie, usianej porzuconymi postsowieckimi budynkami. W tym wciągającym środowisku rozgrywka definiowana jest przez dynamiczne elementy PvE i PvP, a realizm zyskuje pierwszeństwo ponad tradycyjnymi paskami zdrowia i poziomami postaci. Dzięki mapie rozciągającej się na ponad 50 kilometrów kwadratowych — nie licząc ukrytych lochów — gracze mogą eksplorować świat bogaty w tajemnice i niebezpieczeństwa, napotykając zadania fabularne i misje frakcji, które wpływają na relacje i nagrody lojalnościowe.
GramTV przedstawia:
Na koniec przypomnijmy, że PIONER zmierza obecnie wyłącznie na komputery osobiste. Data premiery we wczesnym dostępie to 16 grudnia 2025 roku.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!