Wielki nieobecny The Game Awards. Chociaż premiera ma czaić się już za rogiem

Studio potwierdziło, że tej produkcji nie zobaczymy na The Game Awards.
Prince of Persia: The Sands of Time Remake nie pojawi się na tegorocznym The Game Awards. Ubisoft potwierdził, że produkcja nie otrzyma prezentacji na największej growej imprezie końcówki roku. Tym samym fani będę musieli oczekiwać nowych informacji o grze, prawdopodobnie, w późniejszym terminie.
Prince of Persia: The Sands of Time Remake wielkim nieobecnym The Game Awards
Oficjalny profil Prince of Persia w serwisie X potwierdził, że remake’u Piasków Czasu nie zobaczymy na The Game Awards:
Przykro nam, że was rozczarujemy, ale możemy potwierdzić, że Prince of Persia: The Sands of Time nie pojawi się w tym roku na TGA.
Produkcja została oficjalnie zapowiedziana w 2020 roku i od tamtej pory przechodziła przez wyjątkowo wymagający proces tworzenia. W 2022 roku projekt trafił nawet na pełny restart, który miał pozwolić zespołowi opracować ulepszoną wizję kultowego klasyka z 2003 roku.
