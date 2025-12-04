Zaloguj się lub Zarejestruj

Wielki nieobecny The Game Awards. Chociaż premiera ma czaić się już za rogiem

Radosław Krajewski
2025/12/04 11:30
Studio potwierdziło, że tej produkcji nie zobaczymy na The Game Awards.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake nie pojawi się na tegorocznym The Game Awards. Ubisoft potwierdził, że produkcja nie otrzyma prezentacji na największej growej imprezie końcówki roku. Tym samym fani będę musieli oczekiwać nowych informacji o grze, prawdopodobnie, w późniejszym terminie.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Prince of Persia: The Sands of Time Remake wielkim nieobecnym The Game Awards

Oficjalny profil Prince of Persia w serwisie X potwierdził, że remake’u Piasków Czasu nie zobaczymy na The Game Awards:

Przykro nam, że was rozczarujemy, ale możemy potwierdzić, że Prince of Persia: The Sands of Time nie pojawi się w tym roku na TGA.

Sytuacja jest o tyle zaskakująca, że według niedanych doniesień Ubisoft planuje premierę Prince of Persia: The Sands of Time Remake już w połowie stycznia przyszłego roku. The Game Awards wydawało się najlepszą okazją, aby promować ten tytuł.

Niedawno do sieci trafiły nowe materiały z Prince of Persia: The Sands of Time Remake, które pochodzą z wcześniejszej wersji gry. Już wtedy twórcy planowali szereg zmian względem oryginału, szczególnie w zachowaniu towarzyszki Księcia, która tym razem będzie potrafiła sama się obronić przed przeciwnikami.

Produkcja została oficjalnie zapowiedziana w 2020 roku i od tamtej pory przechodziła przez wyjątkowo wymagający proces tworzenia. W 2022 roku projekt trafił nawet na pełny restart, który miał pozwolić zespołowi opracować ulepszoną wizję kultowego klasyka z 2003 roku.

