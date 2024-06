Ostatnie duże nowości wprowadzi do Baldur’s Gate 3 patch numer 7. Kolejne aktualizacje będą na mniejszą skalę

W drugiej połowie kwietnia Larian Studios przekazało, że wraz z łatką opatrzoną numerem 7 do gry trafią oficjalne narzędzia moderskie. Na początku czerwca natomiast, pierwsi autorzy modów otrzymali już dostęp do zamkniętych testów aktualizacji. Teraz szef Larian Studios przekazał, że wspomniany patch będzie ostatnim, który wprowadzi do gry duże nowości.

Łatka wprowadzająca oficjalne narzędzia moderskie będzie ostatnią dużą aktualizacją do Baldur’s Gate 3

Ostatnia duża aktualizacja Baldur’s Gate 3 trafiła do gry w lutym bieżącego roku. Wówczas otrzymaliśmy między innymi ulepszone animacje pocałunków czy poprawione przerywniki filmowe. Od tego czasu Larian Studios przygotowuje łatkę opatrzoną numerem 7, która ma stanowić „ostateczny moment przekazania” produkcji w ręce graczy.