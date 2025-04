The Legend of Zelda: Breath of the Wild wygląda na Switchu jak zupełnie nowa gra. Spory przeskok jakościowy

The Legend of Zelda: Breath of the Wild z 2017 roku nie potrzebuje wiele, by wyglądać dobrze. Gra działa na Switchu w standardowych 30 klatkach na sekundę, ale jej bajkowy świat sprawia, że techniczne ograniczenia konsoli nie psują magii rozgrywki. Mimo to, Nintendo mogłoby lepiej zadbać o swoje ekskluzywne tytuły i wygląda na to, że w końcu się to uda.

Breath of the Wild wygląda o niebo lepiej na Switchu 2

Podczas streamu Treehouse, wśród fali komentarzy graczy domagających się "OBNIŻKI CENY" (mowa tu o podniesionej kwocie jaką przyjdzie zapłacić choćby za nowe Mario Kart World), Nintendo pokazało porównanie Breath of the Wild na Switchu i Switchu 2. Różnica jest kolosalna i zrobiła niesamowite wrażenie na uczestnikach streamu.