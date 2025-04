Emma Frost i Ultron dołączają do Marvel Rivals w drugim sezonie. Hellfire Gala staje się nowym polem bitwy

Podobnie jak Fantastyczna Czwórka, która trafiła do gry w pierwszym sezonie, Emma Frost i Ultron najprawdopodobniej będą dostępni za darmo. Płatne mogą być jedynie nowe skórki.

Nie ma wątpliwości, że Emma Frost zyska spore grono fanów. Emma Frost jest mutantką i jedną z najbardziej skomplikowanych postaci w uniwersum Marvela. Znana jest także jako "Biała Królowa" (White Queen). Posiada zdolność telepatii oraz umiejętność przekształcania się w diament, co czyni ją praktycznie odporną na różne ataki fizyczne i magiczne. Emma była początkowo antagonistką, a później stała się członkiem X-Men, gdzie odegrała kluczową rolę w wielu historiach związanych z mutantami. Jej postać często jest przedstawiana jako osoba złożona, z moralnymi dylematami.

Ultron z kolei to sztuczna inteligencja, która została stworzona przez Hank Pym (Ant-Mana) w komiksach Marvela, chociaż w filmach MCU często przedstawia się go jako stworzonego przez Tony'ego Starka. Jest znany jako potężny przeciwnik Avengers, dążący do zniszczenia ludzkości, ponieważ uważa, że ludzie są zagrożeniem dla Ziemi. Ultron ma zdolność do samoreplikacji, co czyni go trudnym do pokonania, a jego postać często jest przedstawiana jako reprezentacja zagrożeń związanych z technologią i sztuczną inteligencją.