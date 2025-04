Star Wars: Knights of the Old Republic 3 już do pobrania. Fani stworzyli własną kontynuację

Pojawiło się coś wyjątkowego dla fanów Gwiezdnych wojen, a szczególnie serii gier RPG Star Wars: Knights of the Old Republic. Zespół fanów stworzył własną kontynuację KOTOR-a, udostępniając pierwszy epizod zatytułowany Revenge of Revan, który należy do projektu znanego jako Star Wars: Knights of the Old Republic 3.

Star Wars: Knights of the Old Republic 3: Revenge of Revan – modyfikacja gotowa do pobrania

Akcja Revenge of Revan toczy się 8 lat po wydarzeniach z KOTOR-a 2. Przygodę rozpoczynamy w momencie, gdy Zakon Jedi próbuje się odbudować i ponownie odnaleźć swoje miejsce w Republice, po kilkuletniej absencji. Wszystko zmieniają wydarzenia na Corelli, gdzie Jedi wyruszają, aby odkryć przerażającą tajemnicę.