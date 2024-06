Baldur’s Gate 3 otrzyma oficjalne narzędzia do modowania. Trwają już testy dużej aktualizacji

Wsparcie modyfikacji trafi do gry w ramach dużej aktualizacji numer 7.

W drugiej połowie kwietnia dowiedzieliśmy się, że Larian Studios szykuje kolejną dużą aktualizację. Łatka numer 7 ma zaoferować graczom między innymi oficjalne narzędzia moderskie, które pozwolą zmieniać oprawę wizualną, statystyki czy animacje. Teraz twórcy postanowili zdradzić nieco więcej szczegółów.

Oficjalne narzędzia moderskie do Baldur’s Gate 3 już w fazie zamkniętych testów

Na platformie Steam ukazał się nowy wpis od twórców Baldur’s Gate 3. Komunikat nawiązuje do oficjalnego wsparcia modyfikacji, które ma trafić do gry wraz z łatką numer 7. Wspomniana aktualizacja ma natomiast zadebiutować we wrześniu bieżącego roku.