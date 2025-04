Niektóre gry otrzymają płatne ulepszenie dla Nintendo Switch 2. Aktualizacje będą dostępne od dnia premiery konsoli

Każda gra w wersji Nintendo Switch 2 Edition będzie dostępna w sprzedaży fizycznej i cyfrowej, więc w takim przypadku poniesiecie koszt jedynie za grę, ale jeśli posiadacie już wersję wybranej produkcji na pierwszego Switcha, będziecie mogli dodatkowo kupić pakiet ulepszeń odblokowujący nowe funkcje i możliwości graficzne. Ceny tych aktualizacji nie zostały jeszcze ujawnione.

W przypadku kultowych The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Tears of the Kingdom, gracze doczekają się wyższej rozdzielczości, lepszego framerate’u, oświetlenia HDR i kilku innych funkcji. Nowością będzie Zelda Notes, dostępne przez aplikację Nintendo Switch na smartfony, które pomoże w eksploracji, wskazując lokacje świątyń i Koroków, a nawet czytając wskazówki na głos. W Tears of the Kingdom pojawi się także możliwość udostępniania konstrukcji innym graczom poprzez aplikację.

Kirby and the Forgotten Land doczeka się poprawy jakości grafiki, ale także płynności. Gra otrzyma także dodatkową zawartość fabularną. Historia będzie kontynuowana po uderzeniu tajemniczego meteorytu w zapomnianą krainę.