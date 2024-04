Baldur’s Gate 3 wkrótce z wielką aktualizacją. Narzędzia moderskie i nie tylko

Larian Studios informuje, że oficjalne narzędzia do modowania dla Baldur’s Gate 3 pozwolą graczom zmieniać „oprawę wizualną, animacje, dźwięki, statystyki i nie tylko”. Belgijski zespół zapowiada, że dzięki wspomnianym opcjom fani będą mogli przekształcić wspomnianą produkcję w „dziwaczny koszmar ze swoich snów”. Czego jeszcze można spodziewać się po patchu numer 7?

Już pod koniec marca informowano, że Baldur’s Gate 3 otrzyma więcej złych zakończeń . Teraz deweloperzy potwierdzili, że pojawią się one wraz z nadchodzącą aktualizacją. Larian Studios zapowiada, że ulepszone złe zakończone pozwolą graczom „wyciągnąć jeszcze mroczniejsze wnioski z najbardziej złowieszczych rozgrywek” . Nowe scenki przerywnikowe będą również wzbogacone o ścieżkę dźwiękową autorstwa Borislava Slavova.

Patch numer 7 do Baldur’s Gate 3 wyeliminuje również kilka zgłaszanych przez graczy błędów. Po wydaniu wspomnianej aktualizacji Larian Studios zamierza natomiast skupić się na dalszych poprawkach, a także zwiększeniu wydajności i stabilności produkcji. Belgijski zespół zapowiedział również, że „aktywnie pracuje” zarówno nad wprowadzeniem funkcji cross-play, jak i trybem fotograficznym.

Na koniec przypomnijmy, że Baldur’s Gate 3 dostępne jest obecnie na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Baldur’s Gate 3 – Z godnością i humorem.