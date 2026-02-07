W Exodus nie wystarczy być bohaterem. Relacje mają być trudniejsze i bardziej realistyczne

Nadchodzące RPG Exodus, tworzone przez studio Archetype Entertainment, ma wyróżniać się podejściem do relacji między bohaterami. Produkcja, za którą stoją doświadczeni twórcy znani z serii Mass Effect, celowo odchodzi od modelu romansów opartych na prostych wyborach dialogowych i natychmiastowej sympatii postaci niezależnych wobec protagonisty. Zamiast tego deweloperzy chcą zaproponować bardziej złożone i wiarygodne więzi.

Twórcy Exodus stawiają na trudniejsze relacje. Romans nie będzie nagrodą za bycie bohaterem.

W rozmowie z GamesRadar dyrektor narracyjny Drew Karpyshyn wyjaśnił, że fundamentem projektowania relacji w Exodus jest nadanie bohaterom własnych osobowości i granic. Jak podkreślił, zespół stara się dać graczom możliwie dużo opcji, ale jednocześnie pilnuje, by postacie reagowały w sposób spójny i wiarygodny. Według Karpyshyna celem nie jest umożliwienie romansu z każdą napotkaną postacią tylko dlatego, że gracz wciela się w głównego bohatera.