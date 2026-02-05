Kinowy hit science fiction zmierza na Disney+. Premiera już za chwilę

Długo subskrybenci Disney+ musieli czekać na premierę Predator: Strefa zagrożenia na platformie. Film zadebiutował w kinach 7 listopada ubiegłego roku i po ponad trzech miesiącach pojawi się w ofercie serwisu. Chociaż wcześniej korporacja ujawniła ofertę premier i nowości na Disney+ na luty, to nowego Predatora na niej zabrakło. Teraz ujawniono, że dokładna data pojawienia się Predatora: Strefy zagrożenia na Disney+ wyznaczono na 12 lutego. Tym samym już za równy tydzień widzowie będą mogli obejrzeć ten tytuł w domowym zaciszu.

Predator: Strefa zagrożenia – data premiery na Disney+

Predator: Strefa zagrożenia okazało się sporym sukcesem. Film zarobił w amerykańskich kinach 91 milionów dolarów, a także 93,4 mln dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 184,5 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 105 mln dolarów. Chociaż Disney nie mógł liczyć zysków z samej sprzedaży biletów do kina, to film zarobił na siebie ze sprzedaży na VOD, a także praw streamingowych i telewizyjnych.