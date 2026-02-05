Zaloguj się lub Zarejestruj

Kinowy hit science fiction zmierza na Disney+. Premiera już za chwilę

Radosław Krajewski
2026/02/05 19:10
0
0

Platforma podała szczegóły premiery swojego kinowego filmu z ubiegłego roku.

Długo subskrybenci Disney+ musieli czekać na premierę Predator: Strefa zagrożenia na platformie. Film zadebiutował w kinach 7 listopada ubiegłego roku i po ponad trzech miesiącach pojawi się w ofercie serwisu. Chociaż wcześniej korporacja ujawniła ofertę premier i nowości na Disney+ na luty, to nowego Predatora na niej zabrakło. Teraz ujawniono, że dokładna data pojawienia się Predatora: Strefy zagrożenia na Disney+ wyznaczono na 12 lutego. Tym samym już za równy tydzień widzowie będą mogli obejrzeć ten tytuł w domowym zaciszu.

Predator: Strefa zagrożenia
Predator: Strefa zagrożenia

Predator: Strefa zagrożenia – data premiery na Disney+

Predator: Strefa zagrożenia okazało się sporym sukcesem. Film zarobił w amerykańskich kinach 91 milionów dolarów, a także 93,4 mln dolarów na pozostałych rynkach. Globalnie daje to 184,5 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 105 mln dolarów. Chociaż Disney nie mógł liczyć zysków z samej sprzedaży biletów do kina, to film zarobił na siebie ze sprzedaży na VOD, a także praw streamingowych i telewizyjnych.

GramTV przedstawia:

Historia rozpoczyna się od wspólnego treningu młodego Deka ze swoim bratem Kweiem, który dopiero musi udowodnić, że jest prawdziwym Yautja. Chłopak jednak nie wie, że jego ojciec zlecił swojemu starszemu synowi zabicie wątłego Deka, który stał się hańbą dla całego klanu. Kosmita musi uciekać z rodzinnej planety i udowodnić, że wszyscy mylą się co do jego umiejętności. Udaje się na odległą Gennę, gdzie zamierza zapolować na jedną z najgroźniejszych bestii, której obawia się nawet jego potężny ojciec, znaną jako Kalisk. Wkrótce po wylądowaniu przekonuje się, że planeta pełna jest drapieżników i na każdym kroku ktoś lub coś chce go zjeść. Podczas walki ze skrzydlatym stworem poznaje Thię, uwięzionego w gnieździe androida, należącego do korporacji Weyland-Yutani, który oferuje Dekowi pomoc w zamian, za odniesienie do bazy.

Reżyserem filmu jest Dan Trachtenberg, twórca Predator: Prey oraz animowanego Predator: Pogromca zabójców. W głównych rolach wystąpili: Dimitrius Schuster-Koloamatang oraz Elle Fanning.

Predator: Strefa zagrożenia
Predator: Strefa zagrożenia

Tagi:

Popkultura
data premiery
film
science fiction
streaming
Predator
sci-fi
Dan Trachtenberg
Disney+
Predator: Badlands
Predator: Strefa zagrożenia
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112