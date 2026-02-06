Z Matrixa do nowego Egzorcysty. Obsada rebootu legendarnego horroru wygląda imponująco

Powiększa się obsada filmu, który ma być nowym otwarciem dla serii. Za kamerą Mike Flanagan, specjalista od kina z dreszczykiem. Znany jest też potencjalny tytuł.

Wygląda na to, że nowy Egzorcysta w końcu zyska magnes, którego tak bardzo brakowało poprzednim próbom wskrzeszenia kultowej marki. Po wcześniejszych informacjach o tym, że motorem napędowym produkcji będzie Scarlett Johansson, teraz potwierdzono kolejne nazwiska, które znacząco wzmacniają obsadę rebootu przygotowywanego przez Mike’a Flanagana.

Nowy Egzorcysta z gwiazdorską obsadą

Do filmu dołączył właśnie Laurence Fishburne, kolejny aktor z oscarową nominacją na koncie. Gwiazdor znany m.in. z Matrixa, zasila obsadę, w której znajdują się już Chiwetel Ejiofor, laureat Oscara za rolę w Zniewolony. 12 Years a Slave, oraz Diane Lane, znana z Poradnika pozytywnego myślenia. W obsadzie jest też gwiazda filmów Marvela – Scarlett Johansson oraz młody Jacobi Jupe – aktor, który zachwycił występem w filmie Hamnet.