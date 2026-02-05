Planet of Lana 2 z dokładną datą premiery. Nowy zwiastun potwierdza szczegóły

Już niedługo w ręce graczy trafi też wersja demo nowej produkcji studia Wishfully.
W połowie stycznia mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z gry Planet of Lana 2. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja miała zadebiutować na początku tego roku i – jak się okazuje – twórcy zamierzają dotrzymać obietnicy. Deweloperzy ze studia Wishfully ujawnili bowiem dokładną datę premiery kontynuacji Planet of Lana.
Ujawniono datę premiery gry Planet of Lana 2
Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Planet of Lana 2 odbędzie się 5 marca 2026 roku. Gracze będą mogli jednak sprawdzić wspomnianą produkcję już w przyszłym tygodniu. Deweloperzy ze studia Wishfully zapowiedzieli bowiem, że 11 lutego 2026 roku, a więc w najbliższą środę, udostępniona zostanie wersja demonstracyjna drugiej części Planet of Lana.
Ta kontynuacja jest owocem prawdziwej pasji naszego zespołu. Włożyliśmy całe nasze serce w rozbudowę tego świata i nie możemy się doczekać, aż ponownie wcielicie się w rolę Lany w kolejnym rozdziale tej historii. Wasze wsparcie od czasu premiery pierwszej części gry było dla nas największą motywacją i naprawdę nie osiągnęlibyśmy tego sukcesu bez tej niesamowitej społeczności.
Deweloperzy ze studia Wishfully zapowiadają, że gracze zainteresowani Planet of Lana 2, powinni przygotować się m.in. na „odkrywanie rozbudowanej fabuły” czy rozwiązywanie nowych i „wymagających” zagadek. Nie zabraknie też „zapierających dech w piersiach lokacji”, a całości towarzyszyć będzie „porywająca” ścieżka dźwiękowa.
Na koniec przypomnijmy, że Planet of Lana 2 zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, a także Nintendo Switch 2. Tymczasem rzućcie okiem na najnowszy zwiastun i dajcie znać, czy zamierzacie zapoznać się z kontynuacją przygód Lany i jej wiernego towarzysza.
