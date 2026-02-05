Planet of Lana 2 z dokładną datą premiery. Nowy zwiastun potwierdza szczegóły

W połowie stycznia mieliśmy okazję zobaczyć nowy gameplay z gry Planet of Lana 2. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja miała zadebiutować na początku tego roku i – jak się okazuje – twórcy zamierzają dotrzymać obietnicy. Deweloperzy ze studia Wishfully ujawnili bowiem dokładną datę premiery kontynuacji Planet of Lana.

Ujawniono datę premiery gry Planet of Lana 2

Zgodnie z przekazanymi informacjami premiera Planet of Lana 2 odbędzie się 5 marca 2026 roku. Gracze będą mogli jednak sprawdzić wspomnianą produkcję już w przyszłym tygodniu. Deweloperzy ze studia Wishfully zapowiedzieli bowiem, że 11 lutego 2026 roku, a więc w najbliższą środę, udostępniona zostanie wersja demonstracyjna drugiej części Planet of Lana.