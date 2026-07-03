Ogolona głowa Meredith Stout w Cyberpunku 2077 to efekt… ograniczeń budżetowych

Oczekiwania względem Cyberpunka 2077 były ogromne. Na premierę jednak nie wszystkie z nich udało się spełnić.
Mimo to w produkcji CD Projekt RED nie brakowało ciekawych historii. A także zaskakujących, nieoczywistych rozwiązań.
“Ograniczenie rozpala kreatywność”
Weźmy postać Meredith Stout. Tę w Cyberpunku 2077 poznajemy na samym początku gr. Co prawda w mocno nieprzyjemnych okolicznościach, ale w zależności od dokonanych przez nas wyborów możemy doprowadzić do romansu z menadżerką Militechu. Zresztą, niedawno pisaliśmy nawet o modzie, który tę relację pogłębia. Teraz jednak przejdziemy do kwestii innego możliwego zakończenia tego wątku. Przypomnijmy, że jeżeli V ostrzeże Maelstrom o zawirusowanym chipie płatniczym lub też odrzuci jej pomoc, Stout spotka typowa dla korpoświata kara – trafi na dno morza z betonowymi butami.Ale nie tylko, bo okazuje się również, że głowa Meredith została ogolona. Można było podejrzewać, że to element jej “upokorzenia”.
Teraz jednak Paweł Sasko z CD Projekt RED przyznał, iż powodem takiego projektu były… kwestie techniczne. A konkretnie możliwości animowania włosów pod wodą:
Uwielbiam upakowywać takie szczegóły w moich zadaniach, często mija trochę czasu, zanim gracze je odkryją, ale dreszczyk emocji i satysfakcja są niezapomniane. To pokazuje, że nikt w Night City nie jest bezpieczny, zawsze znajdzie się większa ryba, a stawka jest wszędzie.
Jej głowa jest ogolona, ponieważ stworzenie szkieletu i animacja włosów, aby delikatnie poruszały się pod wodą, wykraczały poza dostępny budżet, musiałem podejść do mojego projektu sprytnie, więc zamieniłem to w część historii.
Z antropologicznego punktu widzenia podobało mi się to, ponieważ golenie włosów kojarzy się z utratą honoru, twarzy i byciem przesłoniętym przez wstyd. Jeden z przykładów na to, jak ograniczenie rozpala kreatywność.