Ogolona głowa Meredith Stout w Cyberpunku 2077 to efekt… ograniczeń budżetowych

Oczekiwania względem Cyberpunka 2077 były ogromne. Na premierę jednak nie wszystkie z nich udało się spełnić.

Mimo to w produkcji CD Projekt RED nie brakowało ciekawych historii. A także zaskakujących, nieoczywistych rozwiązań.

“Ograniczenie rozpala kreatywność”

Weźmy postać Meredith Stout. Tę w Cyberpunku 2077 poznajemy na samym początku gr. Co prawda w mocno nieprzyjemnych okolicznościach, ale w zależności od dokonanych przez nas wyborów możemy doprowadzić do romansu z menadżerką Militechu. Zresztą, niedawno pisaliśmy nawet o modzie, który tę relację pogłębia. Teraz jednak przejdziemy do kwestii innego możliwego zakończenia tego wątku. Przypomnijmy, że jeżeli V ostrzeże Maelstrom o zawirusowanym chipie płatniczym lub też odrzuci jej pomoc, Stout spotka typowa dla korpoświata kara – trafi na dno morza z betonowymi butami. Ale nie tylko, bo okazuje się również, że głowa Meredith została ogolona. Można było podejrzewać, że to element jej “upokorzenia”.