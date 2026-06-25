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Jedna noc to za mało. Mod do Cyberpunka 2077 rozbudowuje romans z Meredith Stout

Maciej Petryszyn
2026/06/25 13:30
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W Cyberpunku 2077 nie mogło oczywiście zabraknąć opcji romansowych. I jak najbardziej one są, chociaż nie wszystkie tak samo rozbudowane.

Pewien niedosyt pozostawiła graczom Meredith Stout. Ale od czego są mody?

Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077

Cyberpunk z rozbudowanym wątkiem romantycznym

Meredith poznajemy w Cyberpunku 2077 w niezbyt przyjemnych okolicznościach. Zależnie od dokonanych przez nas wyborów możemy potem już nigdy więcej jej nie spotkać (ekhm, chyba że na dnie morza), lub też nawiązać z nią relację romantyczną. Chociaż słowo “relacja” jest tutaj użyte mocno na wyrost, bo de facto jest to, mówiąc wprost, schadzka na jedną noc, po której drogi Stout i V się rozchodzą. Ale czy muszą? Okazuje się, że nie. Oto bowiem powstał mod o wiele mówiącej nazwie Meredith Stout Romance Addon 2.0, dzięki któremu nasza więź z menadżerką Militechu może wejść na zupełnie nowy poziom.

Sam twórca modyfikacji, GetTenSO, opisuje swoją pracę tak:

Night City pozwala nam jedynie na krótkie spotkanie z Meredith Stout. Ten mod umożliwi Wam pozostanie z nią w kontakcie długo po zakończeniu misji “Bilet wstępu” i odkrycie człowieka kryjącego się za korporacyjną maską. Dzięki setkom rozmów dowiecie się, co nią kieruje, czego się obawia i dlaczego stała się kobietą, którą jest dzisiaj. Otrzymacie również szansę na ponowne przeżycie tego niezapomnianego spotkania w motelu – momentu, od którego wszystko się zaczęło.

GramTV przedstawia:

Modyfikacja, którą znajdziemy w serwisie Nexus Mods, działa zarówno z nowymi, jak i już istniejącymi zapisami stanu gry. Nie wymaga też żadnej specjalnej aktywacji, a jedynie instalacji ArchiveXL i TweakXL oraz dokonania odpowiedniego wyboru w misji “Bilet wstępu”. Na ten moment mod wspiera języki angielski, rosyjski i ukraiński, ale twórca nie wyklucza pojawienia się innych wersji językowych. W planach jest też dodanie romantycznych randek, by relacja nie ograniczała się wyłącznie do wymieniania wiadomości tekstowych, a również i na faktycznych spotkaniach w wirtualnym prawdziwym świecie.

Tagi:

News
CD Projekt RED
mody
mod
Cyberpunk 2077
modyfikacje
modding
cyberpunk
relacja
modderzy
romans
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112