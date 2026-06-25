Jedna noc to za mało. Mod do Cyberpunka 2077 rozbudowuje romans z Meredith Stout

W Cyberpunku 2077 nie mogło oczywiście zabraknąć opcji romansowych. I jak najbardziej one są, chociaż nie wszystkie tak samo rozbudowane.

Pewien niedosyt pozostawiła graczom Meredith Stout. Ale od czego są mody?

Cyberpunk z rozbudowanym wątkiem romantycznym

Meredith poznajemy w Cyberpunku 2077 w niezbyt przyjemnych okolicznościach. Zależnie od dokonanych przez nas wyborów możemy potem już nigdy więcej jej nie spotkać (ekhm, chyba że na dnie morza), lub też nawiązać z nią relację romantyczną. Chociaż słowo “relacja” jest tutaj użyte mocno na wyrost, bo de facto jest to, mówiąc wprost, schadzka na jedną noc, po której drogi Stout i V się rozchodzą. Ale czy muszą? Okazuje się, że nie. Oto bowiem powstał mod o wiele mówiącej nazwie Meredith Stout Romance Addon 2.0, dzięki któremu nasza więź z menadżerką Militechu może wejść na zupełnie nowy poziom.