Jedna noc to za mało. Mod do Cyberpunka 2077 rozbudowuje romans z Meredith Stout

W Cyberpunku 2077 nie mogło oczywiście zabraknąć opcji romansowych. I jak najbardziej one są, chociaż nie wszystkie tak samo rozbudowane.
Pewien niedosyt pozostawiła graczom Meredith Stout. Ale od czego są mody?
Cyberpunk z rozbudowanym wątkiem romantycznym
Meredith poznajemy w Cyberpunku 2077 w niezbyt przyjemnych okolicznościach. Zależnie od dokonanych przez nas wyborów możemy potem już nigdy więcej jej nie spotkać (ekhm, chyba że na dnie morza), lub też nawiązać z nią relację romantyczną. Chociaż słowo “relacja” jest tutaj użyte mocno na wyrost, bo de facto jest to, mówiąc wprost, schadzka na jedną noc, po której drogi Stout i V się rozchodzą. Ale czy muszą? Okazuje się, że nie. Oto bowiem powstał mod o wiele mówiącej nazwie Meredith Stout Romance Addon 2.0, dzięki któremu nasza więź z menadżerką Militechu może wejść na zupełnie nowy poziom.
Sam twórca modyfikacji, GetTenSO, opisuje swoją pracę tak:
Night City pozwala nam jedynie na krótkie spotkanie z Meredith Stout. Ten mod umożliwi Wam pozostanie z nią w kontakcie długo po zakończeniu misji “Bilet wstępu” i odkrycie człowieka kryjącego się za korporacyjną maską. Dzięki setkom rozmów dowiecie się, co nią kieruje, czego się obawia i dlaczego stała się kobietą, którą jest dzisiaj. Otrzymacie również szansę na ponowne przeżycie tego niezapomnianego spotkania w motelu – momentu, od którego wszystko się zaczęło.
GramTV przedstawia:
Modyfikacja, którą znajdziemy w serwisie Nexus Mods, działa zarówno z nowymi, jak i już istniejącymi zapisami stanu gry. Nie wymaga też żadnej specjalnej aktywacji, a jedynie instalacji ArchiveXL i TweakXL oraz dokonania odpowiedniego wyboru w misji “Bilet wstępu”. Na ten moment mod wspiera języki angielski, rosyjski i ukraiński, ale twórca nie wyklucza pojawienia się innych wersji językowych. W planach jest też dodanie romantycznych randek, by relacja nie ograniczała się wyłącznie do wymieniania wiadomości tekstowych, a również i na faktycznych spotkaniach w wirtualnym prawdziwym świecie.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!