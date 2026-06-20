CD Projekt RED szczerze o Cyberpunku 2077: Niektórzy nigdy nam nie wybaczą

Wielkie oczekiwania spotkały się z wielkimi problemami na premierę. Problemami, z którym studio borykało się przez kilka kolejnych lat.

Wiedźmin 4 drogą do odkupienia po Cyberpunku 2077?

Przypomnijmy, że stan techniczny Cyberpunka 2077 w momencie wypuszczenia na rynek był tak zły, że Sony zdecydowało się nawet na tymczasowe usunięcie produkcji z PlayStation Store. Ta wróciła dopiero kilka miesięcy później, gdy deweloperom udało się nieco naprawić sytuację. Ale dopiero wydane kilka lat później wersja 2.0 oraz dodatek Widmo Wolności sprawiły, że CP stało się bliskie temu, czym miało być w grudniu 2020 roku. Niemniej, jak to się popularnie mówi, niesmak pozostał. Dziś nie patrzy się już bezkrytycznie na poczynania CD Projekt RED. Widać to też przy okazji powstającego obecnie Wiedźmina 4, gdzie obok nadziei pojawiają się również liczne obawy.