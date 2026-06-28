Nowy Cyberpunk na pierwszym plakacie, prezentującym głównych bohaterów. Ujawniono termin premiery Edgerunners 2

Netflix i CD Projekt Red zaprezentowali nowe szczegóły oczekiwanego drugiego sezonu anime ze świata Cyberpunka.

Cyberpunk: Edgerunners 2 odsłania kolejne karty tuż przed premierą zwiastuna. Twórcy zaprezentowali pierwszy plakat promujący nową serię anime, ujawnili głównych bohaterów produkcji oraz potwierdzili, że premiera odbędzie się jesienią 2026 roku. Cyberpunk: Edgerunners 2 – pierwszy plakat, nowi bohaterowie i termin premiery na Netflixie Fani Night City wreszcie otrzymali konkretniejszy wgląd w to, czego można spodziewać się po kontynuacji jednego z najlepiej przyjętych seriali animowanych Netflixa ostatnich lat. Cyberpunk: Edgerunners 2 doczekał się pierwszego plakatu, na którym pojawili się główni bohaterowie nowej historii. Produkcja nie będzie bezpośrednią kontynuacją losów Davida Martineza, lecz opowie zupełnie nową, samodzielną historię osadzoną w brutalnym świecie znanym z Cyberpunka 2077.

Na plakacie zaprezentowano czwórkę kluczowych postaci. Są to Weak Kingsley, o którym wspominaliśmy już wcześniej, ale również edgerunnerzy D, Roman Carax oraz Talia Yang. Na ten moment twórcy nie zdradzili jeszcze szczegółów dotyczących ich relacji, motywacji ani roli w fabule, ale sam zestaw bohaterów jasno sugeruje, że druga odsłona anime ponownie skupi się na grupie osób próbujących przetrwać w świecie, w którym marzenia, ambicje i przemoc bardzo często idą ze sobą w parze. Najważniejszą informacją dla widzów pozostaje jednak termin premiery. Cyberpunk: Edgerunners 2 zadebiutuje jesienią 2026 roku. Serial ponownie trafi na Netflixa, a za produkcję odpowiadają CD Projekt Red oraz japońskie studio Trigger, czyli zespół, który przygotował również pierwszą część anime.

GramTV przedstawia:

Wcześniej potwierdzono, że Cyberpunk: Edgerunners 2 będzie 10-odcinkową, samodzielną opowieścią z uniwersum Cyberpunka 2077. Historia ma koncentrować się na motywach odkupienia i zemsty, a Night City ponownie zostanie przedstawione jako miasto napędzane przemocą, medialnym spektaklem i desperacką walką o własne miejsce w świecie. Twórcy podkreślali już, że historia Davida została zamknięta, ale samo Night City wciąż ma wiele do zaoferowania. Za reżyserię nowej serii odpowiada Kai Ikarashi, związany wcześniej z pierwszym Cyberpunk: Edgerunners oraz produkcją SSSS.Gridman. Głównym projektantem postaci został Kanno Ichigo, natomiast nad historią ponownie czuwa Bartosz Sztybor, który pełni funkcję showrunnera, scenarzysty i producenta. Przy adaptacji scenariusza pracuje również Masahiko Otsuka. Pierwszy Cyberpunk: Edgerunners zadebiutował w 2022 roku i bardzo szybko stał się jedną z najgłośniejszych animowanych produkcji Netflixa. Serial przyciągnął nie tylko fanów Cyberpunka 2077, ale również widzów, którzy wcześniej nie mieli styczności z grą CD Projekt Red. Produkcja została doceniona za dynamiczną animację, emocjonalną historię, świetne wykorzystanie realiów Night City oraz wyrazistych bohaterów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.