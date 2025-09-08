Oficjalne wymagania PC dla Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Zaskakująco niskie?

Paradox i The Chinese Room ujawnili, jakie konfiguracje sprzętowe będą potrzebne do uruchomienia gry.

Paradox Interactive oraz studio The Chinese Room opublikowały oficjalne wymagania sprzętowe dla Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Tytuł napędzany przez Unreal Engine 5 zadebiutuje jeszcze tej jesieni.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – jakie są minimalne i zalecane wymagania?

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 powstaje na silniku Unreal Engine 5 i ma wykorzystywać Lumen, Virtual Shadows oraz Nanite, czyli komplet zaawansowanych technologii. To sprawia, że mimo stosunkowo niskich wymagań podanych oficjalnie, gra może okazać się mocno obciążająca dla GPU. Poniżej zamieszczamy oficjalne konfiguracje: