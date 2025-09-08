Zaloguj się lub Zarejestruj

Oficjalne wymagania PC dla Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Zaskakująco niskie?

Mikołaj Berlik
2025/09/08 08:30
0
0

Paradox i The Chinese Room ujawnili, jakie konfiguracje sprzętowe będą potrzebne do uruchomienia gry.

Paradox Interactive oraz studio The Chinese Room opublikowały oficjalne wymagania sprzętowe dla Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2. Tytuł napędzany przez Unreal Engine 5 zadebiutuje jeszcze tej jesieni.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 – jakie są minimalne i zalecane wymagania?

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 powstaje na silniku Unreal Engine 5 i ma wykorzystywać Lumen, Virtual Shadows oraz Nanite, czyli komplet zaawansowanych technologii. To sprawia, że mimo stosunkowo niskich wymagań podanych oficjalnie, gra może okazać się mocno obciążająca dla GPU. Poniżej zamieszczamy oficjalne konfiguracje:

Minimalne wymagania sprzętowe Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2:

  • Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego
  • System operacyjny: Windows 10 (64-bit)
  • Procesor: Intel Core i3-8350K | AMD Ryzen 3 3300X
  • Pamięć: 8 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB) | AMD Radeon RX 480 (8GB) | Intel Arc A580 (8GB, Resizable BAR enabled) | AMD Radeon 780M
  • DirectX: Wersja 12
  • Miejsce na dysku: 30 GB dostępnej przestrzeni

GramTV przedstawia:

Zalecane wymagania sprzętowe Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2:

  • Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego
  • System operacyjny: Windows 11
  • Procesor: Intel Core i5-12600K | AMD Ryzen 5 5600X
  • Pamięć: 16 GB RAM
  • Karta graficzna: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8GB) | AMD Radeon RX 6700 XT (12GB)
  • DirectX: Wersja 12
  • Miejsce na dysku: 30 GB dostępnej przestrzeni

Premiera Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 została zaplanowana na 21 października 2025 roku. Ostatnio informowaliśmy o braku dwóch klanów w dniu debiutu oraz zwrotach zamówień przedpremierowych przez twórców.

Źródło:https://www.dsogaming.com/news/official-pc-requirements-for-vampire-the-masquerade-bloodlines-2/

Tagi:

News
PC
Xbox One
PlayStation 4
wymagania sprzętowe
Paradox Interactive
Vampire: The Masquerade
Vampire The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Mikołaj Berlik
