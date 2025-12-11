Zaloguj się lub Zarejestruj

Tajemnicza darmowa gra z Epic Games Store wyciekła? To może być polski hit

Radosław Krajewski
2025/12/11 10:45
Duży tytuł mogą otrzymać gracze z okazji The Game Awards.

Nadchodząca gala The Game Awards może przynieść wyjątkową niespodziankę dla użytkowników Epic Games Store. Platforma planuje ujawnić kolejną darmową produkcję podczas wydarzenia i wszystko wskazuje na to, że będzie to pierwszy raz, gdy rozdawnictwo zostanie bezpośrednio powiązane z prestiżowym pokazem. Brak jakichkolwiek materiałów zapowiadających ofertę sprawił, że w sieci pojawiło się sporo spekulacji, ale jedna z nich szczególnie przyciąga uwagę.

Epic Games Store

Kolejną darmową grą w Epic Games Store jest Lords of the Fallen?

Najgłośniejsze plotki pochodzą od znanego leakera MeguminShiro, który na Reddicie twierdzi, że słyszał o możliwości udostępnienia Lords of the Fallen z 2023 roku. Nie wyklucza jednak innych tytułów, co tylko podkręca atmosferę niepewności przed ogłoszeniem.

Pojawienie się tej sugestii zbiegło się z wcześniejszą falą domysłów dotyczących zagadkowej grafiki przedstawiającej posąg. Wielu graczy doszukiwało się w niej nawiązań do Lords of the Fallen lub jego kontynuacji. Plotki zostały jednak szybko zdementowane przez prezesa CI Games Marka Tymińskiego, który przyznał, że studio nie ma ze statuą nic wspólnego. Dodał również, że kolejne materiały z obu projektów CI Games znajdują się w przygotowaniu i mają znacząco podnieść poprzeczkę po dobrze przyjętym sierpniowym zwiastunie.

GramTV przedstawia:

W kwietniu tego roku Lords of the Fallen doczekało się sporek aktualizacji oznaczonej numerem 2.0. Gracze mogli liczyć na ulepszony model walki, który zapewnia większą precyzję w posługiwaniu się bronią, a także udoskonalone mechanizmy celowania. Nie zabrakło również poprawek w poruszaniu się postaci, a także nowych mechanizmów nawigacji po Umbralu. Gra przeszła również graficzną przemianę, aby wyglądać jeszcze lepiej niż na premierę.

Oczywiście to tylko plotki i Epic Games Store może udostępnił dzisiejszej nocy inną grę niż Lords of the Fallen. Tytuł zostanie oficjalnie potwierdzony już podczas zbliżającej się gali The Game Awards 2025.

Źródło:https://twistedvoxel.com/epic-games-free-mystery-title-for-game-awards-2025-may-have-leaked/

Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

