Paradox oddaje pieniądze za preordery Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 na PlayStation

Patrycja Pietrowska
2025/09/07 10:00
Gracze mogą skorzystać z możliwości anulowania zamówienia przedpremierowego.

Jakiś czas temu informowaliśmy o kontrowersyjnej decyzji Paradoxu związanej z koniecznością zapłaty za dwa klany w Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Później wydawca przekazał jednak, że Toreador oraz Lasombra będą dostępne w przyszłości dla wszystkich graczy. Teraz pojawiły się kolejne wieści – firma zadecydowała o refundacji zamówień przedpremierowych gry na PlayStation, począwszy od 8 września.

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 – zwroty zamówień przedpremierowych od 8 września

Decyzja wydawcy jest odpowiedzią na niezadowolenie społeczności, które wywołały wspomniane ogłoszenia dotyczące gry. Aby uzyskać dostęp do dwóch z sześciu klanów w Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, konieczny jest bowiem zakup pakietu Shadows and Silk, którego cena wynosi 21,99 dolarów.

Wieści o możliwości anulowania zamówień przedpremierowych Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 pojawiły się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zgodnie z przekazanymi informacjami, użytkownicy PlayStation będą mogli zrezygnować z preorderów od jutra, czyli od 8 września 2025 roku.

Jako wampir starszej krwi przedzieraj się przez współczesne Seattle na skraju otwartej wojny. Spotykaj graczy u władzy, szukaj sojuszy i zdecyduj, kto będzie rządził i jak będzie wyglądało to miasto.

Trzyfrontowe oblężenie Seattle, brak władcy na dworze wampirów i przebudzony starszy skonfliktowany z głosem we własnej głowie – wszystko to znajdziesz w grze studia The Chinese Room, laureata nagrody BAFTA. – czytamy w opisie gry.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 ukaże się 21 października 2025 roku. Gra ukaże się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://www.thegamer.com/vampire-the-masquerade-bloodlines-2-pre-order-cancellation-game-rework/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

