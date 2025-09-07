Paradox oddaje pieniądze za preordery Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 na PlayStation

Jakiś czas temu informowaliśmy o kontrowersyjnej decyzji Paradoxu związanej z koniecznością zapłaty za dwa klany w Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Później wydawca przekazał jednak, że Toreador oraz Lasombra będą dostępne w przyszłości dla wszystkich graczy. Teraz pojawiły się kolejne wieści – firma zadecydowała o refundacji zamówień przedpremierowych gry na PlayStation, począwszy od 8 września.

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 – zwroty zamówień przedpremierowych od 8 września

Decyzja wydawcy jest odpowiedzią na niezadowolenie społeczności, które wywołały wspomniane ogłoszenia dotyczące gry. Aby uzyskać dostęp do dwóch z sześciu klanów w Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, konieczny jest bowiem zakup pakietu Shadows and Silk, którego cena wynosi 21,99 dolarów.