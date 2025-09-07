Paradox oddaje pieniądze za preordery Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 na PlayStation

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 – zwroty zamówień przedpremierowych od 8 września
Decyzja wydawcy jest odpowiedzią na niezadowolenie społeczności, które wywołały wspomniane ogłoszenia dotyczące gry. Aby uzyskać dostęp do dwóch z sześciu klanów w Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, konieczny jest bowiem zakup pakietu Shadows and Silk, którego cena wynosi 21,99 dolarów.
Wieści o możliwości anulowania zamówień przedpremierowych Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 pojawiły się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Zgodnie z przekazanymi informacjami, użytkownicy PlayStation będą mogli zrezygnować z preorderów od jutra, czyli od 8 września 2025 roku.
Jako wampir starszej krwi przedzieraj się przez współczesne Seattle na skraju otwartej wojny. Spotykaj graczy u władzy, szukaj sojuszy i zdecyduj, kto będzie rządził i jak będzie wyglądało to miasto.
Trzyfrontowe oblężenie Seattle, brak władcy na dworze wampirów i przebudzony starszy skonfliktowany z głosem we własnej głowie – wszystko to znajdziesz w grze studia The Chinese Room, laureata nagrody BAFTA. – czytamy w opisie gry.
