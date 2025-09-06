Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 bez dwóch klanów na premierę dla wszystkich. Paradox zmienia jednak swoje plany

Paradox Interactive znalazło się w ogniu krytyki po ujawnieniu planów dotyczących zawartości dodatkowej w Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 w edycji Deluxe i Premium. Fala niezadowolenia ze strony społeczności wymusiła na wydawcy korektę strategii, która dotyczyła ograniczonego dostępu do dwóch niezwykle popularnych klanów.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – dodatkowe klany zostaną udostępnione za darmo w późniejszym czasie

Pod koniec sierpnia rozpoczęto przedsprzedaż gry, a wraz z nią ujawniono szczegóły edycji specjalnych. Najwięcej emocji wywołała informacja, że klan Toreador oraz klan Lasombra będą dostępne wyłącznie w droższych wersjach. Decyzja ta została uznana przez graczy za próbę sztucznego podziału podstawowej zawartości, co w przypadku rozbudowanego RPG opartego na swobodzie wyboru i różnorodności postaci wywołało szczególną frustrację. Fani wskazywali, że ograniczanie kluczowych klanów do dodatkowo płatnych pakietów podważa podstawowe wartości serii, która od samego początku stawiała na wolność kreowania własnego bohatera.