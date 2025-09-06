Zaloguj się lub Zarejestruj

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 bez dwóch klanów na premierę dla wszystkich. Paradox zmienia jednak swoje plany

Radosław Krajewski
2025/09/06 08:00
1
0

Kontrowersje nie pomogły.

Paradox Interactive znalazło się w ogniu krytyki po ujawnieniu planów dotyczących zawartości dodatkowej w Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 w edycji Deluxe i Premium. Fala niezadowolenia ze strony społeczności wymusiła na wydawcy korektę strategii, która dotyczyła ograniczonego dostępu do dwóch niezwykle popularnych klanów.

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – dodatkowe klany zostaną udostępnione za darmo w późniejszym czasie

Pod koniec sierpnia rozpoczęto przedsprzedaż gry, a wraz z nią ujawniono szczegóły edycji specjalnych. Najwięcej emocji wywołała informacja, że klan Toreador oraz klan Lasombra będą dostępne wyłącznie w droższych wersjach. Decyzja ta została uznana przez graczy za próbę sztucznego podziału podstawowej zawartości, co w przypadku rozbudowanego RPG opartego na swobodzie wyboru i różnorodności postaci wywołało szczególną frustrację. Fani wskazywali, że ograniczanie kluczowych klanów do dodatkowo płatnych pakietów podważa podstawowe wartości serii, która od samego początku stawiała na wolność kreowania własnego bohatera.

Pod naporem krytyki wydawca postanowił złagodzić swoją politykę i wydał oświadczenie, w którym zapewnił, że wspomniane klany będą w przyszłości dostępne dla wszystkich graczy. Na premierę pozostaną one powiązane z określonymi edycjami gry, ale w późniejszym czasie mają trafić do całej społeczności.

Rozumiemy obawy fanów i chcemy zapewnić, że Toreador oraz Lasombra nie pozostaną na stałe ekskluzywnymi elementami. Naszym celem jest, aby każdy gracz miał możliwość zapoznania się z pełnym bogactwem uniwersum.

GramTV przedstawia:

Dla części graczy taka deklaracja okazała się krokiem w dobrym kierunku, jednak wielu pozostało sceptycznych wobec tego, jak w przyszłości firma podejdzie do kwestii monetyzacji.

Przypomnijmy, że Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 zadebiutuje już 21 października bieżącego roku. Produkcja zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Źródło:https://silvengames.net/news/paradox-adjusts-bloodlines-2-dlc-after-fan-backlash/

Tagi:

News
DLC
Paradox Interactive
kontrowersje
afera
The Chinese Room
wampiry
premium
Vampire: The Masquerade
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 08:20

Gram w "papierowego" Wampira minimum raz w tygodniu,  więc na tę grę dość długo czekałem.  Po takim numerze powiem tyle: pies ich trącał, z moich pieniędzy nie zobaczą złamanego grosza. 




