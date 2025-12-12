Zaloguj się lub Zarejestruj

Soulslike od jednego dewelopera na The Game Awards. Poznaliśmy szczegóły na temat playtestów

Mikołaj Berlik
2025/12/12 01:52
Pierwsze zapowiedzi na The Game Awards przyniosły nietypowy projekt.

Jamerdal Games, stojący za projektem Decrepit, pokazał krótką, ale mocną zapowiedź gry, która łączy mroczny klimat, dynamiczną walkę i perspektywę FPP. Produkcja została ogłoszona jedną z pierwszych podczas tegorocznej gali.

Decrepit
Decrepit

Decrepit – pierwszoosobowy soulslike tworzony przez jedną osobę

Zgodnie z ujawnionymi informacjami, Decrepit zmierza na PC i zostanie wydany przez ekipę Three Friends. Gra ma stawiać na intensyczne starcia, eksplorację w duchu klasycznych soulslike’ów oraz ciężką, przytłaczającą atmosferę, którą podkreślono również w krótkim materiale towarzyszącym zapowiedzi.

Twórca podkreśla, że projekt rozwija samodzielnie, co dodatkowo przyciągnęło uwagę widzów The Game Awards — zwłaszcza w czasach, gdy soulslike’i zwykle tworzone są przez większe studia.

GramTV przedstawia:

Decrepit ma zadebiutować w przyszłym roku na Steamie. Gracze mogą już dodać produkcję do listy życzeń i zapisać się do playtestów, które mają pomóc w dopracowaniu mechanik. Udostępniona strona gry zawiera także pierwsze zrzuty ekranowe oraz skrót założeń rozgrywki.

