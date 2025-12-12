Soulslike od jednego dewelopera na The Game Awards. Poznaliśmy szczegóły na temat playtestów

Jamerdal Games, stojący za projektem Decrepit, pokazał krótką, ale mocną zapowiedź gry, która łączy mroczny klimat, dynamiczną walkę i perspektywę FPP. Produkcja została ogłoszona jedną z pierwszych podczas tegorocznej gali.

Decrepit – pierwszoosobowy soulslike tworzony przez jedną osobę

Zgodnie z ujawnionymi informacjami, Decrepit zmierza na PC i zostanie wydany przez ekipę Three Friends. Gra ma stawiać na intensyczne starcia, eksplorację w duchu klasycznych soulslike’ów oraz ciężką, przytłaczającą atmosferę, którą podkreślono również w krótkim materiale towarzyszącym zapowiedzi.