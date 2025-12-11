Kryzys zaufania do Paradoxu? Najnowsze DLC i aktualizacja do Hearts of Iron 4 zbiera fatalne oceny

Paradox Interactive zamyka 2025 rok w nienajlepszym stylu. Niedawno Hearts of Iron 4 otrzymało nową aktualizacją, która towarzyszyła wydanemu dodatkowi No Compromise, No Surrender. Zarówno DLC, jak i gra po patchu otrzymała fatalne opinie od graczy i wiele osób jest zawiedzionych działaniami studia.

Hearts of Iron 4: No Compromise, No Surrender z fatalnym przyjęciem wśród graczy na Steam

Dodatek już w dniu premiery otrzymał jedynie mieszane recenzje na Steamie. Dziś sytuacja wygląda jeszcze gorzej i tylko 36% graczy poleca DLC na prawie 1 200 opinii. Krytyka nie dotyczy jednak wyłącznie zawartości płatnego rozszerzenia, ale najwięcej frustracji wywołała aktualizacja, która według graczy naruszyła stabilność podstawowej wersji gry oraz pogorszyła jej ogólny balans.