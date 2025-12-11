Zaloguj się lub Zarejestruj

Tylko 36% pozytywnych recenzji. Nowe DLC do strategii Paradoxu wywołało burzę

Mikołaj Berlik
2025/12/11 15:00
No Compromise, No Surrender okazało się jedną z najbardziej krytykowanych premier Paradoxu w tym roku.

Ostatnie miesiące nie były łaskawe dla Hearts of Iron 4, a debiut dodatku No Compromise, No Surrender tylko powiększył listę problemów. DLC szybko otrzymało „w większości negatywne” oceny na Steamie, a gracze narzekali nie tylko na zawartość, lecz przede wszystkim na aktualizację, która zepsuła podstawową wersję gry.

Hearts of Iron 4 – twórcy zapowiadają dalsze poprawki

Najnowszy patch 1.17.3 zamyka tegoroczny cykl napraw, ale nie rozwiązuje wszystkich bolączek. Paradox musiał reagować błyskawicznie – po premierze NCNS krytyka skupiła się na błędach, balansie oraz exploitach, które psuły rozgrywkę, zarówno w trybie solo, jak i sieciowym. Jednym z większych problemów była utrata synchronizacji w multiplayerze po rozegraniu sesji single player oraz zablokowanie celu „pokonaj komunizm”.

Studio usunęło także liczne błędy AI, poprawiło działanie doktryn i zamknęło kilka wykorzystywanych trików. Jednocześnie poinformowano, że mimo przerwy świątecznej prace nad przywracaniem stabilności będą kontynuowane, a kolejne aktualizacje pojawią się już po Nowym Roku.

Zamieszanie wokół NCNS podsyciła również dyskusja o zawartości i cenie DLC. Część fanów uważa, że posiadacze Waking Tiger powinni otrzymać zniżkę, choć zdecydowanie większe oburzenie budzi stan techniczny gry po aktualizacji. Obecnie tylko 36% z ponad 1300 recenzji ocenia dodatek pozytywnie.

Paradox zapowiedział dalszą pracę nad poprawkami, jednak gracze liczą, że rok 2026 przyniesie stabilniejsze podejście do wydawania nowych DLC i update’ów.

Tagi:

News
DLC
Paradox Interactive
strategia
Paradox
Hearts of Iron IV
Hearts of Iron 4
Hearts of Iron
krytyka
Mikołaj Berlik
