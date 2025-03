Oficjalne konto Assassin's Creed wyśmiało Elona Muska. Ostra wymiana zdań między Ubisoftem a miliarderem

Od premiery Assassin’s Creed Shadows minęło już kilka dni, ale gra wciąż budzi skrajne emocje. Niedawno poznaliśmy szacunki analityków dotyczących sprzedaży gry, a w międzyczasie Ubisoft wypuścił nową aktualizację, która poprawiała stabilność gry. Do ciekawej rozmowy o najnowszej produkcji francuskiego dewelopera doszło w serwisie X między oficjalnym kontem Assassin’s Creed a Elonem Muskiem. Wszystko zaczęło się od wpisu Grummza, czyli Mark Kern, byłego pracownika Blizzarda, który skomentował post streamera HasanTheHuna, reklamującego grę. Kontrowersyjnego gracza nazwał „terrorystą”.

Na scenie ponownie pojawił się Grummz, który udostępnił zdjęcie nagłówka jednego z serwisów, w którym stwierdzono, że Assassin’s Creed Shadows może nie osiągnąć wymaganych wyników, których Ubisoft obecnie potrzebuje. Studio postanowiło „rozprawić” się również z Markiem Kernym i napisali: „nasza gra zadebiutowała”. Był to mocny przytyk do dewelopera, który od lat nie potrafi wyprodukować i wydać żadnej nowej gry.

Przypomnijmy, że Elon Musk chwalił się, jak dobrze gra w Path of Exile 2 i posiada wysokopoziomową postać. Jednak po jednej z jego transmisji gracze szybko zauważyli, że biznesmen tak naprawdę nie potrafi w to grać. Niedługo później Musk przyznał się, że korzystał z usług innych graczy, aby rozwijali jego postać, zdobywają kolejne poziomy doświadczenia i wyposażenie.

Czy to powiedział ci gość, który grał na twoim koncie w Path of Exile 2?

Na odpowiedź Ubisoftu nie trzeba było długo czekać. Oficjalne konto Assassin's Creed w ostatnich dniach wyróżniało się nieco luźniejszym i bardziej zgryźliwym podejściem do niektórych wpisów, które w bezpośredni sposób “hejtowały” Assassin’s Creed Shadows. Na post Muska odpowiedzieli ripostą, która zachwyciła wiele osób.

Na tym słowna przepychanka się nie skończyła. Ubisoft postanowił, że jeszcze bardziej wyeksponuje swój pierwszy post skierowany w Muska i firma podała dalej komentarz, ze słowami:

Tam, gdzie inni ludzie ślepo podążają za prawdą… Pamiętaj, nic nie jest prawdą.

Wczytywanie ramki mediów.

Niedawno do kontrowersji wokół Assassin’s Creed Shadows odniósł się Hideki Kamiya, twórca Devil May Cry, czy Bayonetty. W swoim poście stwierdził, że „normalni ludzie zazwyczaj milczą” i to głośna mniejszość nadaje narrację, że dany produkt jest słaby. Dodał, że zadowolony jest z wyników osiąganych przez najnowszą odsłonę asasyńskiej serii.

Przypomnijmy, że Assassin’s Creed Shadows zadebiutowało 20 marca 2025 roku. Produkcja Ubisoftu pojawiła się na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.