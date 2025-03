Jaką sprzedaż zanotowało Assassin’s Creed Shadows? Gra „nie jest w wybawieniem dla Ubisoftu”

Już na wstępie swojego długiego wpisu w serwisie LinkedIn twierdzi, że gra „nie jest wybawieniem, którego Ubisoft tak bardzo potrzebuje”. Dodał, że gra na Steam radzi sobie lepiej od poprzednich odsłon serii, jednak uważa, że „liczba graczy to kiepski punkt odniesienia – zaciemnia obraz sytuacji”.

Na Assassin’s Creed Shadows ciąży spora odpowiedzialność, aby utrzymać Ubisoft na powierzchni po ostatnich kilku porażkach studia. Jeszcze podczas ubiegłego weekendu francuski deweloper pochwalił się, że po najnowszą odsłonę popularnej serii sięgnęło 2 miliony graczy. Studio unika podawania konkretnych danych dotyczących sprzedaży gry, jedynie uwzględniając tych graczy, którzy uruchomili tytuł (również w ramach abonamentu Ubisoft+, jak i prawdopodobnie tych, którzy włączyli Assassin’s Creed Shadows, ale po niecałych dwóch godzinach grania zwrócili ją na Steamie lub innej platformie). Mimo to analitycy opierając się na własnych danych, próbują wywnioskować, jak przebiega sprzedaż gry w pierwszych dniach od premiery. Do sprawy odniósł się Rhysa Elliotta z grupy MIDiA Research, który ma kilka ciekawych przemyśleń dotyczących debiutu nowego Assassin’s Creed.

Według jego szacunków, na dzień 22 marca, Assassin’s Creed Shadows sprzedało się w nakładzie miliona egzemplarzy na PlayStation 5 oraz PC. Na konsoli Sony sprzedaż miała wynieść 711,7 tysięcy, zaś na Steam 288,8 tysięcy. Do samych wyników z komputerów należy również doliczyć sprzedaż w sklepie Ubisoftu. Nie poznaliśmy również wyników z Xboxa. Mimo to sama sprzedaż gry przekroczyła już milion kopii tylko na tych dwóch platformach.

Analityk uważa, że „niemal na pewno gra jeszcze się nie zwróciła”. Nie ma się co dziwić, skoro Ubisoft przeznaczył na produkcję Assassin’s Creed Shadows od 250 do 350 milionów dolarów.

Dodaje, że wyniki na Steam są rozczarowujące, gdyż to pierwsza gra z serii Assassin’s Creed od ponad czterech lat (nie uwzględniając mniejszego AC Mirage). Co ciekawe, inna głośna gra osadzona w feudalnej Japonii, czyli Ghost of Tsushima w wersji na PC sprzedała się dwa razy lepiej na platformie Valve. Sprzedaż portu hitu z PlayStation 4 szacowana jest na 457,3 tysiące egzemplarzy, z kolei Assassin’s Creed Shadows w ciągu pierwszych trzech dni od premiery miał znaleźć na Steam 310,3 tysięcy nabywców.

Dla porównania Monster Hunter Wilds sprzedało się niemal dziesięć razy lepiej, znajdując 3,7 mln nabywców w ciągu trzech pierwszych dni od premiery. Hit Capcomu na PlayStation 5 sprzedał się w 1,7 mln kopii, zaś Assassin’s Creed Shadows w 711,7 tysięcy w analogicznym okresie. Z kolei Split Fiction sprzedał się na Steam w nakładzie 882,5 tysiąca, pomimo oferowania friend passa, który pozwala graczom na zapraszanie do gry drugiej osoby całkowicie za darmo.