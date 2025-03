Legenda branży odniosła się do krytyki Assassin’s Creed Shadows. „Normalni ludzie zazwyczaj milczą”

Assassin’s Creed Shadows miało być ostatnim sprawdzianem dla Ubisoftu, czy francuska firma jest w stanie dostarczyć jeszcze jakąkolwiek grę, która stanie się prawdziwym hitem. Chociaż nowa część Assassin’s Creed zbiera sporo mieszanych opinii od graczy, to już teraz na Steam jest najchętniej ogrywaną odsłoną serii (warto pamiętać, że również pierwszą, która od dnia premiery pojawiła się na platformie Valve). Niedawno studio pochwaliło się, że ich tytuł sprawdziło już 2 miliony graczy i jest to druga największa premiera dla całej marki po AC Valhalla. Dodatkowo pojawiają się dane, że w Wielkiej Brytanii produkcja zanotowała najwyższą sprzedaż pudełkową w tym roku, pokonując inne popularne tytuły. Wszystko to mogłoby wskazywać, że Assassin’s Creed Shadows jest jednak hitem, jakiego Ubisoft potrzebował.

Assassin’s Creed Shadows – głośna mniejszość nadała negatywną narrację grze, stwierdziła japońska legenda branży

Przed premierą istniała jednak narracja, że będzie to słaba gra i ostateczny gwóźdź do trumny dla studia. Jednak pomimo takich głosów sporo graczy zdecydowało się sprawdzić nowy tytuł francuskiego dewelopera. Teraz do tej sprawy odniósł się legendarny japoński twórca, Hideki Kamiya, który odpowiadał za takie produkcje, jak Okami, Devil May Cry, czy Bayonetta. W swoim poście w serwisie X przyznał, że jest zadowolony z wysokiego zainteresowania Assassin’s Creed Shadows. Dodał, że krytyka jaka spadła na grę jest wynikiem konkretnych jednostek, które były najbardziej intensywne w swoim przekazie. Wyznał, że „normalni ludzie”, którzy stanowią większość osób zainteresowanych grą, po prostu siedzieli cicho i czekali na premierę.