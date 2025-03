Assassin’s Creed: Shadows z pierwszą aktualizacją. Ubisoft usuwa problemy

Wczoraj do Assassin’s Creed: Shadows został wypuszczony patch 1.0.1, lecz nie zawiera on zmian proponowanych przez graczy, jak to było zapowiadane przez Ubisoft. Wprowadził on jedynie poprawki techniczne naprawiające tryb fotograficzny oraz ulepszające stabilność. Twórcy dopiero rozpoczynają rozwój tytułu będącego drugą najlepszą premierą w historii serii.

Assassin’s Creed: Shadows - zmiany w updacie 1.01

Najnowsza łatka do Assassin’s Creed: Shadows nie jest zbyt duża - lista zmian udostępniona przez deweloperów zawiera tylko trzy zmiany: