Odnotowano znaczący wzrost liczby graczy w Bloodborne. Tytuł cieszy się ostatnio dużą popularnością

Na zwiększenie zainteresowania wokół Bloodborne wpływ mogło mieć wydane ostatnio DLC do Elden Ring.

W czerwcu miłośnicy produkcji od FromSoftware otrzymali DLC do Elden Ring. Shadow of the Erdtree sprzedało się świetnie i jak się okazuje, mogło również wpłynąć na popularność innej produkcji studia. Mowa o Bloodborne, w przypadku którego odnotowano znaczący wzrost liczby graczy.