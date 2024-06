Rewelacyjna sprzedaż Elden Ring: Shadow of the Erdtree. FromSoftware chwali się wynikiem

Niedawno informowaliśmy o pierwszej aktualizacji Elden Ring: Shadow of the Erdtree . DLC do produkcji FromSoftware cieszy się ogromnym zainteresowaniem ze strony graczy, co potwierdzają najnowsze wieści ze strony studia. Deweloperzy podzielili się bowiem rewelacyjnym wynikiem sprzedaży rozszerzenia.

Zgodnie z przekazanymi w ostatnim wpisie na platformie X informacjami, Elden Ring: Shadow of the Erdtree zakupiło już 5 milionów graczy. Zaznaczyć należy, że premiera dodatku miała miejsce tydzień temu – 21 czerwca 2024 roku. Dodatkowo deweloperzy udostępnili w sieci materiał prezentujący pozytywne oceny, które otrzymało omawiane rozszerzenie.

Od ubiegłego tygodnia miłośnicy Elden Ring mogą już mierzyć się z nowymi wyzwaniami w ramach DLC zatytułowanego Shadow of the Erdtree. W starciach z bossami pomaga również słynny Let me solo her , który wyciąga rękę do wszystkich walczących z kolejnym, potężnym przeciwnikiem. Tymczasem okazuje się, że rozszerzenie sprzedało się rewelacyjnie, o czym poinformowało FromSoftware za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Przy okazji warto wspomnieć, że Elden Ring cieszy się ogromną popularnością wśród użytkowników platformy Valve (na której trwa aktualnie Summer Sale 2024). Według statystyk serwisu SteamDB, w ciągu ostatnich 24 godzin jednocześnie grało ponad 484 tysiące osób.

Dodatek Shadow of the Erdtree wprowadza zupełnie nową opowieść, której akcja rozgrywa się w krainie cienia, pełnej tajemnic, niebezpiecznych lochów, a także nowych wrogów, broni i wyposażenia. Odkrywaj nieznane ziemie, walcz z wymagającymi przeciwnikami i napawaj się zwycięstwami. Daj się porwać ekscytującym interakcjom między postaciami, gdzie przeplatają się intrygi i dramaty, tworząc wciągającą opowieść, której śledzenie przyniesie ci wielką satysfakcję. – głosi opis Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Na koniec przypomnijmy raz jeszcze, że Elden Ring: Shadow of the Erdtree trafiło na rynek 21 czerwca 2024 roku. Produkcja jest dostępna na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Wszystkich zainteresowanych pozycją zachęcamy do lektury: Elden Ring: Shadow of the Erdtree – recenzja. Łatwo to już było!

