Elden Ring: Shadow of the Erdtree zbiera „mieszane” opinie na Steam

W chwili pisania tej wiadomości Elden Ring: Shadow of the Erdtree ma na Steam blisko 32 tysiące recenzji, z czego tylko 64% to opinie pozytywne. Jak wspomnieliśmy wyżej, użytkownicy platformy Valve narzekają na przede wszystkim na poziom trudności. Wielu graczy zwraca uwagę na źle zaprojektowanych bossów, którzy – ich zdaniem – stanowią niesprawiedliwe wyzwanie.

Początkowo Elden Ring: Shadow of the Erdtree zbierało „bardzo pozytywne” recenzje na Steam . Niestety nie wygląda to już tak dobrze. Obecnie odbiór dodatku do najlepszej gry 2022 roku określany jest bowiem jako „mieszany”. Natomiast najczęściej pojawiającym się zarzutem wobec wspomnianego rozszerzenia jest… poziom trudności.

Niesprawiedliwy poziom trudności nie jest jednak jedynym problemem, na który zwracają uwagę użytkownicy platformy Steam. Elden Ring: Shadow of the Erdtree nie może bowiem pochwalić się najlepszą optymalizacją. Gracze narzekają na spadki liczby klatek na sekundę, co skutecznie odbiera radość z rozgrywki. Komentarzy na ten temat jest sporo, dlatego nie są to odosobnione przypadki.

Na koniec przypomnijmy, że Elden Ring: Shadow of the Erdtree dostępne jest na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianego dodatku, to zapraszamy Was do lektury: Elden Ring: Shadow of the Erdtree – recenzja. Łatwo to już było!