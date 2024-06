Elden Ring: Shadow of the Erdtree - recenzja. Łatwo to już było!

Dla wielu zaskakujące może być to, jak bardzo rozbudowane fabularnie jest Elden Ring: Shadow of the Erdtree. Autorzy za wszelką cenę próbują nam wyjaśnić, dlaczego trafiając do Krainy Cienia podążamy śladami Miquelli. Sam fakt, że przed rozpoczęciem zabawy z dodatkiem musimy rozprawić się z wyżej wymienionymi przeciwnikami także jest uzasadniony, o czym przekonamy się w toku rozgrywki.

Po pokonaniu dwóch niezwykle istotnych - z punktu widzenia historii przedstawionej w Elden Ring: Shadow of the Erdtree - bossów z podstawowej wersji gry, czyli Mohga i Radahna udajemy się na arenę tego pierwszego, by stamtąd przenieść się do Krainy Cienia. Tak rozpoczyna się jedno z najbardziej oczekiwanych DLC w historii, które zdecydowanie rozbudowuje to, co zaproponowało From Software w wydanym ponad dwa lata temu Elden Ringu.

Zdradzanie jakichkolwiek innych szczegółów związanych z opowieścią przedstawioną w Elden Ring: Shadow of the Erdtree nie ma jednak większego sensu. Trzeba jednak przyznać, że to, co przygotowało FromSoftware w istocie potrafi zaangażować odbiorcę. Nacisk na fabułę sprawia, że jednocześnie jesteśmy ciekawi nowych wydarzeń, jak również czujemy ekscytację, odkrywając nowe obszary wchodzące w skład Krainy Cienia.

Jak Elden Ring, tylko czasami lepsze

Skoro już o tym mowa, to warto dodać, że eksploracja poszczególnych lokacji w recenzowanym dodatku sprawiała mi tak samo wiele radości, jak w podstawowej wersji gry. A czasem nawet więcej. Elden Ring: Shadow of the Erdtree zaczyna się dość spokojnie, można nawet zaryzykować stwierdzenie, że nieśmiało. Tak jakby autorów przytłoczyła popularność Elden Ringa i nie mieli oni pomysłu na wielkie otwarcie rozszerzenia. Rozpoczynamy od zwiedzania stosunkowo dużego, klimatycznego terenu, ale po nieco ponad kwadransie zwiedzania i prawdopodobnie kilku śmierciach trafiamy do pierwszej zamkniętej lokacji. Od razu zauważamy, że pod względem klimatu czy złożoności to poziom najlepszych miejscówek z Elden Ringa albo nawet i wyższy.

I tutaj robi się już znacznie ciekawiej, tym bardziej że wkrótce przenosimy się oczywiście na kolejne wielkie połacie terenu, które poprowadzą nas do innych miejsc. Te ostatnie są w wielu przypadkach bardzo sprytnie ukryte. Nie zdradzę oczywiście w jaki sposób, ale powiem tylko, że do tego, co widać na horyzoncie, tak naprawdę rzadko prowadzi do nich prosta droga. FromSoftware stosuje w Elden Ring: Shadow of the Erdtree różnego rodzaju patenty, czy to te znane z podstawowej wersji gry, czy też przywołujące na myśl jeden z dodatków do Dark Souls II. Kto grał, może domyślić się, o co tak naprawdę chodzi.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree oddaje bowiem do naszej dyspozycji wielopoziomową, naprawdę skomplikowaną mapę. Wydaje się, że eksploracja nigdy nie była tak wymagająca w grach FromSoftware. Widząc na horyzoncie kolejną miejscówkę natychmiast zaczynamy kombinować, jak można by się do niej dostać, a gdy już osiągniemy cel, czujemy ogromną satysfakcję. Zwłaszcza, że docierając do niektórych obszarów można odnieść wrażenie, że zawędrowało się na sam koniec świata. Czy w istocie tak jest? Przekonacie się sami. Tak samo zresztą, jak na własnej skórze sprawdzicie zachowanie zarówno zupełnie nowych, jak i doskonale znanych przeciwników. Tych pierwszych jest oczywiście znacznie więcej, lecz nie wszyscy są unikatowi; czasem autorzy serwują nam przerobione modele postaci znanych z podstawowej wersji Elden Ringa.

Tym, co w pewnym sensie jeszcze bardziej komplikuje sprawę związaną z rozpracowaniem mapy w Elden Ring: Shadow of the Erdtree jest fakt, że FromSoftware przygotowało jedną lokację, do której można dostać się z kilku różnych miejsc. Nietrudno docenić taką swobodę działania, choć jak już wspomniałem, sam główny wątek fabularny jest dość liniowy i ciężko go przegapić. To również należy zaliczyć do plusów. Ogromną zaletą jest również to, że w dodatku do Elden Ringa ponownie otrzymaliśmy mocno ukrytych bossów. To innego rodzaju zagadka i inny kaliber, ale mimo wszystko można przywołać tutaj rozwiązanie z pierwszego Dark Souls i to, w jaki sposób należało dostać się do zimowej lokacji w obrazie.

Pozornie niepozorne…

W podstawowej wersji Elden Ringa, tak samo zresztą jak w Bloodborne, lochy były jedynie dodatkiem. Poza tym w pierwszym z wymienionych tytułów próżno było w nich szukać bossów z półki premium, konfrontowaliśmy się w nich z mniej wymagającymi przeciwnikami. Jak jest w dodatku Shadow of the Erdtree? Jeśli chodzi o finałowych przeciwników w podziemnych lokacjach, to podobnie, ale same miejscówki nabrały charakteru. Gdzieniegdzie zbudowano je z zupełnie nowych klocków, w niektórych miejscach są większe, niekiedy mniejsze jak w głównej kampanii. Tak czy inaczej zmierzam do tego, że teraz te pozornie nieistotne fragmenty obszernej mapy pełnią niekiedy istotną rolę. Zresztą, może nie całe, ale spora część DLC została skonstruowana w taki sposób, aby to, co wydaje się nam wydaje się miejscem, które spokojnie można pominąć, tak naprawdę lokacją prowadzącą do innego kluczowego miejsca.

Taka konstrukcja Elden Ring: Shadow of the Erdtree sprawia, że… można zwariować. Bazując na odblokowanych fragmentach mapy oczywiście można zgadywać, dokąd powinniśmy się udać. Gra sama za pomocą prowadzących od “ognisk” poświat wskazuje optymalną ścieżkę. Ale skoro w produkcji, gdzie windą okazuje się… garnek, chcemy odkryć wszystko, naprawdę dochodzimy do momentu, w którym szukamy igły w stogu siana. A potem okazuje się, że nie do końca, bo w jednym miejscu pominęliśmy ukrytą ścianę, a w innym drabinę.

Wracając jednak do meritum trzeba powiedzieć, że po odkryciu prawie wszystkiego - prawie, bo wydaje mi się, że w niektórych miejscach pozostało jeszcze całkiem sporo sekretów - aż czuć taki niedosyt, chciałoby się jeszcze pobyć w tym świecie i eksplorować. Niestety jednak to już definitywny koniec przygody z Elden Ringiem. FromSoftware zapowiedziało bowiem, że gra nie otrzyma kolejnych rozszerzeń.

To nie jest krótka przygoda

Elden Ring: Shadow of the Erdtree może wystarczyć na kilkadziesiąt godzin. Sam główny wątek fabularny jest oczywiście dłuższy niż jakiekolwiek inne DLC do gier FromSoftware i ciężko oszacować dokładnie, ile zajmie jego ukończenie. W moim przypadku było to mniej więcej dwadzieścia godzin, ale tak naprawdę wszystko zależy od tego, czy będziemy się często gubić i ile czasu zajmą nam walki z bossami. Jeśli chcemy jednak skupić się wyłącznie na obowiązkowych bossach, możemy to zrobić, omijając większość pobocznych aktywności, podążając za wspomnianymi już znacznikami. Tak czy inaczej nie warto się śpieszyć, gra nikogo nie popędza, można skrupulatnie odkrywać poszczególne miejsca, o ile wcześniej uporamy się z napotkanymi przeciwnikami.