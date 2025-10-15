Zaloguj się lub Zarejestruj

Obsidian nie zwalnia tempa. The Outer Worlds 2 z nowym, humorystycznym materiałem promocyjnym

Patrycja Pietrowska
2025/10/15 11:00
Obsidian publikuje „Big Sequel Energy”.

Niedawno informowaliśmy o możliwości posiadania zwierzaków w The Outer Worlds 2. Premiera gry zbliża się coraz większymi krokami, w związku z czym twórcy nie zwalniają tempa. Teraz ukazał się bowiem nowy materiał promocyjny zatytułowany „Big Sequel Energy”.

The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2 z nowym materiałem. Obsidian promuje nadchodzący tytuł

Obsidian Entertainment udostępnił nowy materiał promocyjny The Outer Worlds 2. W nagraniu wystąpił Marc Evan Jackson w roli kierownika grupy badawczej oraz Ben Schwartz, który wcielił się w Marka, „szefa sequeli”. Oprócz komicznych scenek z aktorami, zwiastun ten przedstawia również montaż samej rozgrywki z The Outer Worlds 2.

Warto przy okazji przypomnieć, że w pierwszej połowie października zobaczyliśmy długi, 19-minutowy gameplay z The Outer Worlds 2. Jak zapewniają twórcy, produkcja ma być „znacznie większa i głębsza” od pierwszej części.

The Outer Worlds 2 to kontynuacja wielokrotnie nagradzanej fantastycznonaukowej gry fabularnej z widokiem z pierwszej osoby od Obsidian Entertainment (ile ekscytujących określeń w jednym zdaniu!). Zrób miejsce w kalendarzu i przygotuj się na pełną akcji przygodę z nową załogą, nową bronią i nowymi wrogami w nowej kolonii! Tyle nowości! – brzmi opis gry.

Przypomnijmy, że The Outer Worlds 2 ukaże się 29 października 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: The Outer Worlds 2 - dreptanie w miejscu, ale za to w dobrym kierunku!

Źródło:https://gamingbolt.com/the-outer-worlds-2-gets-live-action-trailer-celebrating-its-big-sequel-energy

