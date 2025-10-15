Obsidian nie zwalnia tempa. The Outer Worlds 2 z nowym, humorystycznym materiałem promocyjnym

Niedawno informowaliśmy o możliwości posiadania zwierzaków w The Outer Worlds 2. Premiera gry zbliża się coraz większymi krokami, w związku z czym twórcy nie zwalniają tempa. Teraz ukazał się bowiem nowy materiał promocyjny zatytułowany „Big Sequel Energy”.

The Outer Worlds 2 z nowym materiałem. Obsidian promuje nadchodzący tytuł

Obsidian Entertainment udostępnił nowy materiał promocyjny The Outer Worlds 2. W nagraniu wystąpił Marc Evan Jackson w roli kierownika grupy badawczej oraz Ben Schwartz, który wcielił się w Marka, „szefa sequeli”. Oprócz komicznych scenek z aktorami, zwiastun ten przedstawia również montaż samej rozgrywki z The Outer Worlds 2.