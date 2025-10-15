Obsidian nie zwalnia tempa. The Outer Worlds 2 z nowym, humorystycznym materiałem promocyjnym

The Outer Worlds 2 z nowym materiałem. Obsidian promuje nadchodzący tytuł
Obsidian Entertainment udostępnił nowy materiał promocyjny The Outer Worlds 2. W nagraniu wystąpił Marc Evan Jackson w roli kierownika grupy badawczej oraz Ben Schwartz, który wcielił się w Marka, „szefa sequeli”. Oprócz komicznych scenek z aktorami, zwiastun ten przedstawia również montaż samej rozgrywki z The Outer Worlds 2.
The Outer Worlds 2 to kontynuacja wielokrotnie nagradzanej fantastycznonaukowej gry fabularnej z widokiem z pierwszej osoby od Obsidian Entertainment (ile ekscytujących określeń w jednym zdaniu!). Zrób miejsce w kalendarzu i przygotuj się na pełną akcji przygodę z nową załogą, nową bronią i nowymi wrogami w nowej kolonii! Tyle nowości! – brzmi opis gry.
