The Outer Worlds 2 - dreptanie w miejscu, ale za to w dobrym kierunku!

Króciutka misja to niby za mało, ale… po około godzinie spędzonej z The Outer Worlds 2 miałem początkowo wrażenie, że grałem w lekko podrasowaną pierwszą część. Bardzo lekko. I zapewne powie tak każdy, kto podczas zabawy nie zajrzał choćby do ekwipunku naszej postaci. Dlaczego to tak ważne? Bo wiele wskazuje na to, że Obsidian wyeliminował jeden z największych moim zdaniem problemów poprzedniej gry i nie tylko. Zanim jednak przejdziemy do mechaniki, słów kilka o kwestiach fabularnych.

Misja nie była długa, ale dawała nawet w pewnym momencie przekładający się na styl rozgrywki (idziemy w skradanie się lub strzelanie) wybór ścieżki. Jednocześnie mogłem dzięki temu liznąć nieco klimatu, posłuchać kilku dialogów i zobaczyć, jak wyglądają interakcje.

Pierwszym, co rzuciło mi się w oczy oraz uszy jest zapowiadane i faktycznie chyba dowiezione wyhamowanie z żartami. Spokojnie! W The Outer Worlds 2 wciąż jest cała masa humoru i to mojego ulubionego, przewrotnego i zahaczającego o absurd. Natomiast w przeciwieństwie do poprzedniej gry, chyba zdecydowanie zmalała liczba żartów wyjeżdżających tak daleko poza bandę, że całkowicie podważających choćby szczątkową wiarygodność świata. Odniosłem wrażenie, że jest mniej głupawki, a więcej powagi mocno doprawionej korporacyjnym absurdem i ciętymi ripostami. To był co prawda malusi wycinek całej gry, ale rokuje to naprawdę dobrze.

Obsidian stoi natomiast totalnie w miejscu i to od czasu New Vegas w kwestii reżyserii rozmów i interakcji między postaciami. To niestety nadal ten sam, statyczny do bólu ekran rozmów z kamerą w planie amerykańskim na wprost naszego rozmówcy. Nie wymagam przy tym nie wiadomo jakich aranżacji, ale czasem chciałoby się zobaczyć żywą konwersację, a nie statyczny obraz z dziennika telewizyjnego. Ja wiem, że w opcji full to dodatkowe koszty, bo wymagałaby nagrania męskiej i żeńskiej wersji wszystkich opcji dialogowych bohatera, ale można to zrobić bez tego i są na to przykłady.

Cieszy natomiast bardzo duży - i to nawet w dialogach, które nie są kluczowe - wybór dostępnych odpowiedzi. Dodam tu, że zazwyczaj sensownych, a nie doklejanych na siłę. Co natomiast jeszcze ważniejsze, ich wybór nawet w tych mniej istotnych rozmowach może mieć znaczenie, bo co rusz pojawiał się napis “zostanie to zapamiętane”. Sugerujący oczywiście, że nasza odpowiedź, czy decyzja doda lub odejmie jakieś punkciki w tabeli stosunków z frakcjami i niektórymi enpecami.

Co strasznie fajne, o ile na gamescomie grałem po angielsku, to w udostępnione mi online demo obejmujące tę samą misyjkę można było zagrać z polskimi napisami. Takowa więc na 100% będzie, a przy okazji sprawiała wrażenie całkiem starannej na tle wielu innych z ostatnich miesięcy i lat.

Prościej, łatwiej, nie wszystko lepiej

Kilku zmian doczekał się system statystyk i rozwoju postaci, choć tej drugiej opcji nie doświadczyłem, bo próg doświadczenia był tak wysoki, że w demie chyba nieosiągalny. Niemniej całkowicie wyleciał z gry system głównych atrybutów (ciało, umysł, osobowość), ciężar mechaniki spoczywa wyłącznie na skillach, które rozwijamy w dowolny sposób oraz połączonych z nimi specjalistycznych atutach (perkach). Do tego jeszcze wybieramy na starcie pochodzenie oraz traitów, co determinuje dostęp do wielu unikalnych wypowiedzi, czy opcji interakcji. Szczerze? Ma to sens, wydaje się proste i przejrzyste, a poza tym bardzo fajne fabularnie. Podoba mi się, w erpegach FPS im prościej, tym lepiej, bo i tak wiele zależy od umiejętności gracza.

Co prowadzi nas do walki. A tu już tak słodko nie jest. Znaczy samo strzelanie jest nawet niezłe, arcade’owe, ale całkiem przyjemne i responsywne. Tyle mogę powiedzieć po użyciu ledwie dwóch dostępnych broni, czyli małego pistoleciku i jakiegoś winchestera. Gorzej niestety z przeciwnikami, którzy należą do tych raczej mało sprytnych. Owszem, chowają się, biegają, potrafią nawet wycofać, kiedy oberwą. Ale też zabić się granatem po próbie rzucenia go w nas przez pancerną szybę, czy wyleźć niespodziewanie zza przeszkody i pokazując plecy odbiec gdzieś bez sensu. Nawet dostępnego spowalniania czasu nie musiałem używać, bo połowa wrogów eliminowała się niemalże sama.

Jakoś tak “na sztukę” zrobiono też mam wrażenie skradanie się i cichą eliminację. Jest to ekscytujące, jak czytanie listy składników odżywczych na puszce z kocim żarciem. Może później będą jakieś ciekawsze związane z tym sekcje, ale w tym demku przeciwnicy niemal zawsze stali wygodnie plecami do naszej postaci. No i ta animacja ataku z zaskoczenia, która odpala się już ze dwa metry od ofiary.