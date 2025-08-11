The Outer Worlds 2 ma być „znacznie większe i głębsze” od pierwszej części

The Outer Worlds 2 „spełnia fantazje”, które Obsidian miało podczas prac nad pierwszą częścią
Powyższą obietnicę w rozmowie z redakcją Edge (dzięki GamingBolt) złożył Leonard Boyarsky. W trakcie wywiadu dyrektor kreatywny nadchodzącej produkcji studia Obsidian Entertainment podkreślił, że deweloperzy stworzyli nowy świat na potrzeby The Outer Worlds, ale wykorzystali „tylko niewielką jego część”. Boyarsky zdradził, że w przypadku pierwszej części z różnych względów twórcom nie udało się zrealizować wszystkich pomysłów.
Dlatego też „pod wieloma względami The Outer Worlds 2 spełnia fantazje”, które Obsidian Entertainment miało w trakcie prac nad pierwszą odsłoną. Bryan Adler z kolei zaznacza, że w przypadku wspomnianej produkcji deweloperom zależało na zapewnieniu graczom dużej swobody działania.
Jeśli kochasz skradanie się, możesz naprawdę się w to wgryźć. Jeśli jednak jesteś typem wojownika, który po prostu chce wszystko wysadzać w powietrze, to nie musisz przejmować się skradaniem. Chcemy dać graczom wiele różnych sposobów na zmierzenie się z przygotowaną przez nas zawartością, ale aby to osiągnąć, trzeba zadbać o to, aby na początku było to proste, a potem stawało się coraz bardziej złożone – wyjaśnił Adler.
Na koniec przypomnijmy, że The Outer Worlds 2 ma zadebiutować 29 października 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nadchodzącą produkcja Obsidian Entertainment w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate.
