The Outer Worlds 2 ma być „znacznie większe i głębsze” od pierwszej części

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że The Outer Worlds 2 doczeka się specjalnego pokazu na targach gamescom 2025. Tymczasem jeden z deweloperów postanowił podgrzać nieco atmosferę wokół nadchodzącej produkcji studia Obsidian Entertainment. Zgodnie z przekazanymi informacjami kontynuacja The Outer Worlds ma być „znacznie większa i głębsza” od pierwszej części.

The Outer Worlds 2 „spełnia fantazje”, które Obsidian miało podczas prac nad pierwszą częścią

Powyższą obietnicę w rozmowie z redakcją Edge (dzięki GamingBolt) złożył Leonard Boyarsky. W trakcie wywiadu dyrektor kreatywny nadchodzącej produkcji studia Obsidian Entertainment podkreślił, że deweloperzy stworzyli nowy świat na potrzeby The Outer Worlds, ale wykorzystali „tylko niewielką jego część”. Boyarsky zdradził, że w przypadku pierwszej części z różnych względów twórcom nie udało się zrealizować wszystkich pomysłów.