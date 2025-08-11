Zaloguj się lub Zarejestruj

The Outer Worlds 2 ma być „znacznie większe i głębsze” od pierwszej części

Mikołaj Ciesielski
2025/08/11 20:15
Obsidian Entertainment dzieli się kolejnymi szczegółami na temat swojej produkcji.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że The Outer Worlds 2 doczeka się specjalnego pokazu na targach gamescom 2025. Tymczasem jeden z deweloperów postanowił podgrzać nieco atmosferę wokół nadchodzącej produkcji studia Obsidian Entertainment. Zgodnie z przekazanymi informacjami kontynuacja The Outer Worlds ma być „znacznie większa i głębsza” od pierwszej części.

The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2 „spełnia fantazje”, które Obsidian miało podczas prac nad pierwszą częścią

Powyższą obietnicę w rozmowie z redakcją Edge (dzięki GamingBolt) złożył Leonard Boyarsky. W trakcie wywiadu dyrektor kreatywny nadchodzącej produkcji studia Obsidian Entertainment podkreślił, że deweloperzy stworzyli nowy świat na potrzeby The Outer Worlds, ale wykorzystali „tylko niewielką jego część”. Boyarsky zdradził, że w przypadku pierwszej części z różnych względów twórcom nie udało się zrealizować wszystkich pomysłów.

Dlatego też „pod wieloma względami The Outer Worlds 2 spełnia fantazje”, które Obsidian Entertainment miało w trakcie prac nad pierwszą odsłoną. Bryan Adler z kolei zaznacza, że w przypadku wspomnianej produkcji deweloperom zależało na zapewnieniu graczom dużej swobody działania.

Jeśli kochasz skradanie się, możesz naprawdę się w to wgryźć. Jeśli jednak jesteś typem wojownika, który po prostu chce wszystko wysadzać w powietrze, to nie musisz przejmować się skradaniem. Chcemy dać graczom wiele różnych sposobów na zmierzenie się z przygotowaną przez nas zawartością, ale aby to osiągnąć, trzeba zadbać o to, aby na początku było to proste, a potem stawało się coraz bardziej złożone – wyjaśnił Adler.

Na koniec przypomnijmy, że The Outer Worlds 2 ma zadebiutować 29 października 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zgodnie z zapowiedziami nadchodzącą produkcja Obsidian Entertainment w dniu swojej premiery trafi również w ręce abonentów PC Game Pass i Xbox Game Pass Ultimate.

Źródło:https://gamingbolt.com/the-outer-worlds-2-creative-lead-go-much-bigger-and-deeper-with-the-sequel

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

