Arcydzieło science fiction otrzyma nowe anime. Zapowiedziano wielki powrót w pierwszym zwiastunie

Radosław Krajewski
2025/12/08 10:30
0

Seria w przyszłym roku będzie świętować swoje dwudziestolecie.

Uniwersum Code Geass obchodzi w przyszłym roku swoje dwudzieste urodziny i wygląda na to, że jubileusz przyniesie fanom znacznie więcej atrakcji niż można było się spodziewać. Po latach rozwijania różnych pobocznych projektów marka wraca z dużym rozmachem, a jednym z elementów szeroko zakrojonego planu świętowania kolejnej okrągłej rocznicy jest zupełnie nowa produkcja anime. Jej pierwszy zwiastun właśnie pojawił się w sieci i natychmiast wywołała poruszenie wśród fanów.

Code Geass

Code Geass – kultowa seria anime otrzyma nowy serial

Nowe anime nosi tytuł Code Geass: Aspar the Star Chaser. W krótkim zwiastunie widać świeże podejście do stylistyki oraz elementy, które mogą sygnalizować zmianę tonu całej opowieści. Projekt pozostaje owiany tajemnicą, gdyż twórcy nie ujawnili jeszcze daty premiery. Nie wiadomo jeszcze, czy seria trafi do telewizji, czy przybierze formę OVA, a może pełnometrażowego filmu. Jak pokazuje historia marki, każda z tych opcji jest możliwa.

GramTV przedstawia:

Potwierdzono natomiast pierwsze nazwiska odpowiedzialne za nowy rozdział w historii Code Geass. Reżyserią zajmie się Kazuya Nomura, a za scenariusz odpowie Mado Nozaki. Projekt postaci przygotowuje Rolua, natomiast Yoshi. tworzy koncepcję Agarmathy. Za efekty specjalne odpowiada Junbun Lin, z kolei projekt logotypu powstał dzięki pracy Ichinogiego. Twórcy zapowiadają, że pełna lista zaangażowanych artystów zostanie ujawniona w przyszłych miesiącach.

Aspar the Star Chaser to jedynie część obchodów dwudziestolecia. Trwają prace nad specjalnym projektem mangowym autorstwa Tomofumiego Ogasawary, który połączy Code Geass z Mobile Suit Gundam Wing. W Japonii pojawi się także nowy spektakl teatralny oparty na Lelouch of the Rebellion, zaplanowany na początek przyszłego roku. Z kolei na jesień 2026 przewidziano otwarcie dużej wystawy poświęconej serii.

Code Geass: Aspar the Star Chaser
Źródło:https://comicbook.com/anime/news/new-code-geass-anime-announced-and-it-looks-totally-different/

Tagi:

Popkultura
Kazuya Nomura
Code Geass
Code Geass: Aspar the Star Chaser
anime
zapowiedź
zwiastun
plakat
science fiction
sci-fi
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

