Arcydzieło science fiction otrzyma nowe anime. Zapowiedziano wielki powrót w pierwszym zwiastunie

Uniwersum Code Geass obchodzi w przyszłym roku swoje dwudzieste urodziny i wygląda na to, że jubileusz przyniesie fanom znacznie więcej atrakcji niż można było się spodziewać. Po latach rozwijania różnych pobocznych projektów marka wraca z dużym rozmachem, a jednym z elementów szeroko zakrojonego planu świętowania kolejnej okrągłej rocznicy jest zupełnie nowa produkcja anime. Jej pierwszy zwiastun właśnie pojawił się w sieci i natychmiast wywołała poruszenie wśród fanów.

Code Geass – kultowa seria anime otrzyma nowy serial

Nowe anime nosi tytuł Code Geass: Aspar the Star Chaser. W krótkim zwiastunie widać świeże podejście do stylistyki oraz elementy, które mogą sygnalizować zmianę tonu całej opowieści. Projekt pozostaje owiany tajemnicą, gdyż twórcy nie ujawnili jeszcze daty premiery. Nie wiadomo jeszcze, czy seria trafi do telewizji, czy przybierze formę OVA, a może pełnometrażowego filmu. Jak pokazuje historia marki, każda z tych opcji jest możliwa.