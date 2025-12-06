10-letnia gra na Steamie nagle notuje ogromny wzrost liczby graczy. Nikt nie wie dlaczego

Czasem tak bywa, że gracze doceniają jakąś produkcję wiele lat po jej premierze. Tym razem padło na Secret of Magia.

Dziesięcioletnie Secret of Magia, czyli RPG w 2D, zanotowało na Steamie zaskakujący, ogromny wzrost liczby aktywnych graczy, co wywołało falę spekulacji, dlaczego akurat stało się to teraz. Liczba osób grających jednocześnie przekroczyła wszystko, co tytuł osiągnął wcześniej, a fakt, że nastąpiło to bez żadnych nowych aktualizacji, dodatkowo wprawia graczy w konsternację. Secret of Magia nagle cieszy się ogromnym zainteresowaniem Gra zadebiutowała w 2015 roku i została wydana przez niewielkie studio Senpai Industrial Studios, które w latach 2015-2017 opublikowało 21 tytułów na Steamie. Secret of Magia, stworzone w RPG Maker, wpisywało się w charakterystyczny dla wydawcy katalog. Według opisu na Steamie gracze mogą eksplorować ogromny świat i uwolnić swój lud spod tyranii złowrogiego, nadnaturalnego dyktatora. Klimatyczny zwiastun rzeczywiście przywodzi na myśl oldschoolowe RPG, ale nie tłumaczy to nagłego wzrostu popularności produkcji z 2015 roku.

Sytuacja została nagłośniona na Reddicie przez użytkownika NagatoroGaming, który zauważył, że Secret of Magia niespodziewanie osiągnęło ponad 9000 równocześnie grających użytkowników według SteamDB. Wkrótce liczba ta stanęła na 9915, osiągając tym swój absolutny rekord. To oznacza imponujący wzrost o 11 991,5 procent w ostatnich 30 dniach. Dla porównania, wcześniejszy rekord pochodził z listopada 2020 roku i wynosił 3218 graczy. To co dziwi społeczność, to całkowity brak oczywistego powodu dla takiego zainteresowania. Gra ma 10 lat, nie stała się viralem, a jej recenzje są jedynie “mieszane” (51 procent z 804 opinii jest pozytywnych). Ostatnia łatka pojawiła się w 2017 roku, więc wzrost nie wynika nawet z dodania nowej zawartości.

Najbardziej prawdopodobna teoria omawiana na Reddicie, wskazuje na boty farmiące karty Steam Trading Cards. Wiele tanich gier jest wykorzystywanych przez automaty zbierające karty, które następnie sprzedają je z zyskiem. Mimo że są warte niewiele w dolarach, odpowiednie przewalutowanie może dawać realny zarobek. Rzecz w tym, że Secret of Magia miało karty już w dniu premiery, więc trudno powiedzieć, dlaczego boty miałyby zainteresować grą dopiero teraz. Gra jest obecnie przeceniona o 72 procent i kosztuje jedynie pół dolara, choć w przeszłości bywała jeszcze tańsza i nie generowała takiego ruchu. Na wykresach SteamDB widać również nagłe spadki liczby graczy z ponad 9000 do około 5400, które po kilku minutach wracają do poprzedniego poziomu. To kolejny sygnał, że w grze mogą brać udział boty, choć nie da się tego jednoznacznie potwierdzić. Gracze zainteresowani Secret of Magia mogą kupić tytuł w promocji do 16 grudnia.