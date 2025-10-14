The Outer Worlds 2 ze zwierzakami na pokładzie. Tak, będzie można je głaskać

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że The Outer Worlds 2 ma być odpowiedzią na oczekiwania graczy i doczekać się rozbudowanych systemów RPG. Wcześniej podzieliliśmy się również pierwszymi wrażeniami z rozgrywki. Teraz Obsidian Entertainment potwierdziło, że w kontynuacji pojawi się funkcja posiadania zwierzaków.

The Outer Worlds 2 pozwoli na posiadanie własnego towarzysza na statku

W trakcie spotkania z twórcami z Obsidian Entertainment redakcja Game Informer otrzymała oficjalne potwierdzenie, że The Outer Worlds 2 będzie zawierać zwierzaki. Towarzysze będą mogli jednak przebywać wyłącznie na statku gracza.