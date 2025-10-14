The Outer Worlds 2 ze zwierzakami na pokładzie. Tak, będzie można je głaskać

The Outer Worlds 2 pozwoli na posiadanie własnego towarzysza na statku
W trakcie spotkania z twórcami z Obsidian Entertainment redakcja Game Informer otrzymała oficjalne potwierdzenie, że The Outer Worlds 2 będzie zawierać zwierzaki. Towarzysze będą mogli jednak przebywać wyłącznie na statku gracza.
W naszej grze znajduje się wiele różnych typów stworzeń. Mieliśmy naprawdę ogromną listę i zastanawialiśmy się: ‘Dobrze, które z tych różnych NPC-ów lub stworzeń chcemy przekształcić w zwierzaki? – przekazał Brandon Adler, reżyser gry.
Gracze będą mogli aktywować tylko jednego pupila w danym momencie. Deweloperzy uchylili rąbka tajemnicy, potwierdzając, że jednym z dostępnych zwierzaków będzie Protectorate Drone.
Myślę, że ludzie po prostu lubią mieć zwierzaki, głaskać je i zabierać ze sobą w podróż. Można zdobyć ich całkiem sporo, ale aktywny może być tylko jeden. Wybierasz, którego pupila chcesz mieć na swoim statku, i tam właśnie zostaje. Można go głaskać – i nie, nie może zginąć. Nie bądź okrutny... albo bądź, to już zależy od ciebie.
