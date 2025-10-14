Zaloguj się lub Zarejestruj

The Outer Worlds 2 ze zwierzakami na pokładzie. Tak, będzie można je głaskać

Patrycja Pietrowska
2025/10/14 08:00
0
0

Gra pozwoli na posiadanie własnego pupila.

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że The Outer Worlds 2 ma być odpowiedzią na oczekiwania graczy i doczekać się rozbudowanych systemów RPG. Wcześniej podzieliliśmy się również pierwszymi wrażeniami z rozgrywki. Teraz Obsidian Entertainment potwierdziło, że w kontynuacji pojawi się funkcja posiadania zwierzaków.

The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2

The Outer Worlds 2 pozwoli na posiadanie własnego towarzysza na statku

W trakcie spotkania z twórcami z Obsidian Entertainment redakcja Game Informer otrzymała oficjalne potwierdzenie, że The Outer Worlds 2 będzie zawierać zwierzaki. Towarzysze będą mogli jednak przebywać wyłącznie na statku gracza.

W naszej grze znajduje się wiele różnych typów stworzeń. Mieliśmy naprawdę ogromną listę i zastanawialiśmy się: ‘Dobrze, które z tych różnych NPC-ów lub stworzeń chcemy przekształcić w zwierzaki? – przekazał Brandon Adler, reżyser gry.

Gracze będą mogli aktywować tylko jednego pupila w danym momencie. Deweloperzy uchylili rąbka tajemnicy, potwierdzając, że jednym z dostępnych zwierzaków będzie Protectorate Drone.

Myślę, że ludzie po prostu lubią mieć zwierzaki, głaskać je i zabierać ze sobą w podróż. Można zdobyć ich całkiem sporo, ale aktywny może być tylko jeden. Wybierasz, którego pupila chcesz mieć na swoim statku, i tam właśnie zostaje. Można go głaskać – i nie, nie może zginąć. Nie bądź okrutny... albo bądź, to już zależy od ciebie.

GramTV przedstawia:

Przypomnijmy, że The Outer Worlds 2 ma zadebiutować 29 października 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych tytułem zachęcamy do lektury: The Outer Worlds 2 - dreptanie w miejscu, ale za to w dobrym kierunku!

Źródło:https://gamerant.com/outer-worlds-2-pets/

Tagi:

News
RPG
Obsidian Entertainment
FPP
science fiction
The Outer Worlds 2
towarzysze
Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112