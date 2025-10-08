The Outer Worlds 2 na rozgrywce. 19-minutowy gameplay pokazuje pierwszy obszar

Jakiś czas temu informowaliśmy, że The Outer Worlds 2 ma być „znacznie większe i głębsze” od pierwszej części. Od premiery wspomnianego tytułu dzielą nas już natomiast tylko trzy tygodnie. Nie powinno więc być dla nikogo zbyt dużym zaskoczeniem, że w sieci pojawił się nowy gameplay z nadchodzącej produkcji studia Obsidian Entertainment.

Nowy gameplay z The Outer Worlds 2

Redakcja Game Informer opublikowała blisko 19-minutowy gameplay z The Outer Worlds 2, który pokazuje pierwszy otwarty obszar o nazwie Paradise Island. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego z deweloperów gracze będą mogli z łatwością spędzić „kilkanaście godzin” na eksploracji wspomnianego biomu. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i dajcie znać, czy czekacie na nową produkcję studia Obsidian Entertainment.