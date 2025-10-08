Zaloguj się lub Zarejestruj

The Outer Worlds 2 na rozgrywce. 19-minutowy gameplay pokazuje pierwszy obszar

Mikołaj Ciesielski
2025/10/08 17:50
Coś dla graczy, którzy odliczają dni do premiery nowej produkcji studia Obsidian Entertainment.

Jakiś czas temu informowaliśmy, że The Outer Worlds 2 ma być „znacznie większe i głębsze” od pierwszej części. Od premiery wspomnianego tytułu dzielą nas już natomiast tylko trzy tygodnie. Nie powinno więc być dla nikogo zbyt dużym zaskoczeniem, że w sieci pojawił się nowy gameplay z nadchodzącej produkcji studia Obsidian Entertainment.

The Outer Worlds 2
The Outer Worlds 2

Nowy gameplay z The Outer Worlds 2

Redakcja Game Informer opublikowała blisko 19-minutowy gameplay z The Outer Worlds 2, który pokazuje pierwszy otwarty obszar o nazwie Paradise Island. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego z deweloperów gracze będą mogli z łatwością spędzić „kilkanaście godzin” na eksploracji wspomnianego biomu. Rzućcie okiem na materiał na dole wiadomości i dajcie znać, czy czekacie na nową produkcję studia Obsidian Entertainment.

Jako śmiała i niewątpliwie zabójczo atrakcyjna osoba wysłana przez Dyrektoriat Ziemi musisz odkryć pochodzenie niszczycielskich rozpadlin, których istnienie zagraża całej ludzkości. Śledztwo doprowadza cię do ojczyzny napędu skokowego, Utopii, gdzie los kolonii, a wreszcie i całej galaktyki, zależy od twoich decyzji – twoich mocnych stron, słabości, załogi oraz frakcji, którym postanowisz zaufać – czytamy w opisie gry na Steam.

GramTV przedstawia:

Na koniec przypomnijmy, że The Outer Worlds 2 zadebiutuje na rynku już 29 października 2025 roku. Gra zmierza na komputery osobiste oraz konsole PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Zainteresowanych nadchodzącą produkcją studia Obsidian Entertainment zachęcamy również do lektury: The Outer Worlds 2 - dreptanie w miejscu, ale za to w dobrym kierunku!

Źródło:https://gamingbolt.com/the-outer-worlds-2-gameplay-showcases-first-biome-combat-and-choices

News
gameplay
RPG
Obsidian Entertainment
rozgrywka
Xbox Game Pass
science fiction
Xbox Game Studios
fragmenty rozgrywki
The Outer Worlds 2
Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

