W ten oryginalny sposób ujawniono jedną z tajemnic Diablo: Immortal, dotyczącą słynnego bossa

Jakub Piwoński
2025/12/06 20:30
Blizzard kontynuuje poszerzenia lore gry za pomocą opowieści graficznych.

Niesłabnąca popularność mobilnego Diablo: Immortal jest podtrzymywana na wiele sposobów. Twórcy nie tylko regularnie aktualizują grę, lecz także konsekwentnie rozwijają jej lore. Blizzard co pewien czas publikuje krótkie, ilustrowane opowiadania, które pogłębiają świat Sanktuarium i przedstawiają nieznane dotąd historie bohaterów. Właśnie zadebiutowała kolejna taka odsłona.

Nowa opowieść w Diablo Immortal

Jak czytamy na stronie Blizzarda, w najnowszej opowieści młody książę Albrecht zwraca się w bezsenną noc do swojego ojca, króla Leoryka, prosząc go o radę. Aby uspokoić syna, władca snuje legendę o wielkim zdobywcy — królu Aughildzie — i jego dokonaniach w całym Entsteigu. To opowieść o honorze, sile i królewskim ideale, który powinien inspirować każdego przyszłego władcę. Jak się okazuje, jest to historia, której Albrecht długo nie zapomni.

Przypomnijmy, że Leoryk to jedna z najbardziej ikonicznych postaci uniwersum Diablo. Był królem Khanduras, który wpadł w obłęd po manipulacjach arcydemona Diablo. Jego paranoja doprowadziła do upadku królestwa, a po tragicznej śmierci Leoryk powrócił jako Król Szkieletów — jeden z najsłynniejszych bossów w serii.

Za narrację w roli Leoryka odpowiada Joe J. Thomas, tekst przygotował Fred Kennedy, a warstwę graficzną tworzą Corey Peterschmidt, Peter Bergting, Lauren Affe i AndWorld Design. Czy ta porywająca legenda poruszy serce młodego księcia? Przekonajcie się, czytając komiks Największy z Królów lub jego animowaną wersję z narracją Joe J. Thomasa.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24247006/nowa-opowiesc-najwiekszy-z-krolow

Tagi:

News
Diablo Immortal
Blizzard
RPG
komiks
opowiadanie
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


