W ten oryginalny sposób ujawniono jedną z tajemnic Diablo: Immortal, dotyczącą słynnego bossa

Niesłabnąca popularność mobilnego Diablo: Immortal jest podtrzymywana na wiele sposobów. Twórcy nie tylko regularnie aktualizują grę, lecz także konsekwentnie rozwijają jej lore. Blizzard co pewien czas publikuje krótkie, ilustrowane opowiadania, które pogłębiają świat Sanktuarium i przedstawiają nieznane dotąd historie bohaterów. Właśnie zadebiutowała kolejna taka odsłona.

Nowa opowieść w Diablo Immortal

Jak czytamy na stronie Blizzarda, w najnowszej opowieści młody książę Albrecht zwraca się w bezsenną noc do swojego ojca, króla Leoryka, prosząc go o radę. Aby uspokoić syna, władca snuje legendę o wielkim zdobywcy — królu Aughildzie — i jego dokonaniach w całym Entsteigu. To opowieść o honorze, sile i królewskim ideale, który powinien inspirować każdego przyszłego władcę. Jak się okazuje, jest to historia, której Albrecht długo nie zapomni.